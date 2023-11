Ghostrunner 2 da record! 6 milioni in soli 5 giorni

Ghostrunner 2, l'acclamato action game uscito lo scorso mese, non si è rivelato solo un successo di critica (se non l'avete ancora letta qui trovate la nostra recensione), ma anche una produzione da record per quanto riguarda i risultati finanziari.

L'ultimo resoconto finanziario pubblicato da One More Level, lo studio di sviluppo dietro a Ghostrunner 2, mostra l'incredibile risultato raggiunto dal titolo nei primi cinque giorni dal suo esordio, avvenuto lo scorso 26 ottobre.

Ghostrunner 2, infatti, ha registrato un incasso di oltre 6,13 milioni di dollari nella sua versione standard (non contando quindi le vendite delle versioni Deluxe e Brutal Edition) indicando, quindi, un notevole interesse anche da parte di quei giocatori non interessati all'early access offerto dalle edizioni più costose.

Se si considera che i costi di produzione del gioco ammontano a 4,2 milioni di dollari, Ghostrunner 2 ha registrato un saldo positivo a pochi giorni dal suo debutto sul mercato, realizzando un profitto di 1,93 milioni di dollari solo con l'edizione Standard.

La ricezione del gioco è stata eccezionale, con un impressionante 91% di valutazioni positive su Steam, numerosi elogi da parte della critica internazionale e una media su Metacritic pari a 80.

Nella nostra recensione definivamo Ghostrunner 2: più grande, più grosso e più cattivo. Dichiarando che Ghostrunner 2 è un ottimo titolo, che espande e arricchisce l’esperienza originale, risultando una produzione decisamente valida, capace di intrattenere e far imprecare, nella giusta misura, i giocatori che apprezzano le esperienze frenetiche e complesse.

Questo successo sorprendente, sia dal punto di vista finanziario che dell'accoglienza da parte dei giocatori e della critica, conferma il ruolo significativo che il franchise "Ghostrunner" ha saputo ritagliarsi in breve tempo, oltre a dimostrare la bravura dei ragazzi di One More Level.

Ora non resta che attendere novità in merito a un futuro terzo capitolo o scoprire se One More Level deciderà di spostarsi su una IP totalmente inedita.