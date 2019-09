GhostWire Tokyo: Ikumi Nakamura lascia il team di sviluppo

Ikumi Nakamura, creative director e art director di Tango Gameworks, al lavoro su GhostWire Tokyo, ha lasciato il team di sviluppo.

All’E3 2019 sono stati presentati vari progetti e, tra di essi, figura anche GhostWire Tokyo, il nuovo gioco di Tango Gameworks, noto creatore di The Evil Within. Da allora non abbiamo scoperto nuove informazioni e, oggi, torniamo a parlarne, ma purtroppo non per fare luce su titolo. La Creative Director del gioco, salita proprio sul palco dell’E3 e divenuta una delle figure simbolo dell’edizione, ha annunciato di aver lasciato il team di sviluppo.

Tramite il suo account Twitter, possiamo leggere le seguenti parole: “Dopo nove anni in qualità di creative director e art director presso Tango Gamework e Zenimax, ho capito di essere arrivata alla fine di un viaggio. Ho imparato molto dalle talentuose persone con le quali ho lavorato e che rispetto. Contattatemi se volete lavorare con me!”

Ikumi Nakamura ha scritto la storia, lo scenario e il background narrativo dei personaggi per GhosWire Tokyo, oltre ad aver realizzato le concept art per i personaggi, alcune creature e le key visual del mondo di gioco, insieme a molto altro. Ha anche aiutato nello sviluppo dei primi due The Evil Within. Prima di unirsi a Tango Gameworks, era parte di Platinum Games con concept artist di Bayonetta, e prima ancora come environment artist per Okami, sotto Capcom.

Il suo ruolo all’interno di GhostWire Tokyo era centrale e non sarà semplice sostituirla con una persona dello stesso talento e con la stessa esperienza; non abbiamo idea di quanto il suo abbandono possa creare problemi con lo sviluppo del gioco. Diteci, voi cosa ne pensate?