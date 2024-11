Giochi a prezzi STRACCIATI con il Black Friday Instant Gaming, ecco le offerte mai viste prima!

Se siete alla ricerca delle migliori offerte nel mondo dei videogiochi, preparatevi a un evento che ridefinisce il concetto di risparmio nel gaming. Il Black Friday 2024 di Instant Gaming si presenta con una selezione di titoli scontati fino al 92%, con offerte che spaziano dai grandi successi alle novità più attese. L'iniziativa, che si svolgerà dal 29 novembre al 2 dicembre, propone centinaia di titoli a prezzi mai visti prima.

Black Friday Instant Gaming, chi dovrebbe approfittarne?

Le offerte del Black Friday 2024 si rivolgono a un pubblico variegato di appassionati. Dai giocatori PC agli utenti console, passando per gli amanti dei giochi indie fino ai cacciatori di AAA titles, la selezione copre ogni possibile esigenza. Particolarmente interessanti sono le proposte su titoli come Metro Exodus Gold Edition a soli 3,09€ e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 31,49€.

L'evento si articola in quattro giornate distinte, ognuna caratterizzata da offerte specifiche. Il venerdì inaugura l'iniziativa con i bestseller più richiesti, seguito dal "Crazy Saturday" con ulteriori riduzioni di prezzo. La domenica, ribattezzata "WTF Sunday", presenta gli sconti più aggressivi, mentre il Cyber Monday chiude le danze con una selezione di titoli digitali a prezzi competitivi. Tra le offerte più interessanti troviamo anche titoli recenti come Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 18,19€ o Star Wars Outlaws a 26,59€.

Con sconti che raggiungono il 92% su alcuni titoli selezionati, il Black Friday 2024 di Instant Gaming rappresenta un'occasione imperdibile per ampliare la propria libreria digitale. La varietà di generi e piattaforme disponibili, unita alla presenza di titoli sia recenti che classici, rende questa promozione particolarmente attraente per qualsiasi tipo di giocatore. Non resta che visitare la piattaforma e scoprire quale sarà il prossimo gioco da aggiungere alla propria collezione!

