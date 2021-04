Microsoft Flight Simulator: nuovi dettagli sulla versione console

Dopo essere stato rilasciato la scorsa estate solamente su PC, sembra che Microsoft Flight Simulator sia quasi pronto per atterrare anche sulle console della famiglia Xbox. A svelare qualche nuova preziosa informazione è stata la stessa compagnia di Redmond che, durante una recente sessione di domande e risposte ha colto l’occasione per dare agli appassionati tutta una serie di nuovi dettagli che mancavano ancora all’appello.

A parlare del prossimo futuro di Microsoft Flight Simulator sono stati Jorg Neumann, insieme all’SDK Producer Alyzée Arfel e al Lead SDK developer Eric Pellissier. In primis si è parlato di alcuni cambiamenti che sono stati effettuati al gioco per permettere di girare al meglio anche sulle console Xbox Series X|S. Anche su console, inoltre, il titolo sarà aperto agli sviluppatori di terze parti, esattamente come già accade su PC, con numerosissimi contenuti proposti dai modder e dagli appassionati.

Arriviamo ora alla notizia che potrebbe far gioire la maggior parte dei giocatori. Durante la chiacchierata, infatti, è stato confermato che i lavori per portare Microsoft Flight Simulator anche sulla famiglia di console Xbox One sono ancora attivi. Non solo, sebbene al momento i team di Microsoft e Asobo Studio stiano ancora sperimentando con tale versione old-gen, non è affatto da escludere che il nuovo simulatore di volo possa giungere anche sulle piattaforme Xbox di scorsa generazione.

Dopo tutte queste nuove chiacchiere dedicate al futuro di Microsoft Flight Simulator, però, non abbiamo ancora ricevuto quella che per molti è l’informazione più importante di tutte: ovvero la data di uscita di questa versione console del simulatore. Sembra quindi che non ci rimane che attendere un altro appuntamento comunicativo targato Microsoft.