Giochi gratis PC: Amazon Prime Gaming regala 5 videogiochi

Come accade ormai da diverso tempo, ad inizio mese Twitch propone ai propri abbonati al servizio Prime Gaming tutta una serie di giochi gratuiti da riscattare. Per quanto riguarda novembre siamo di fronte a 5 nuovi giochi gratis per PC da aggiungere al vostro profilo Twitch. Vi ricordiamo fin da subito che, per riscattare questi giochi vi servirà abbonarvi al servizio Prime Gaming incluso nell’abbonamento Amazon Prime.

Il primo dei 5 giochi gratis regalati con Prime Gaming questo mese è A Knights Quest, una coloratissima avventura d’azione con elementi puzzle in cui dovrete rimediare alla fine del mondo provocata dallo scapestrato protagonista Rusty. Il secondo gioco è Aurion Legacy of the Kori-Odan, un gioco di ruolo che prova a rispondere a diverse domande esistenziali come lo scopo dell’essere umano, il tutto con uno stile artistico disegnato a mano.

Il terzo gioco proposto da Prime Gaming per il mese di novembre è Lethis Path of Progress, un gestionale/city builder ambientato in un mondo cyberpunk in epoca vittoriana. Smoke and Sacrifice invece vi richiederà di esplorare un mondo sotterraneo pieno di misteri e oscurità insieme a Sachi, la protagonista dell’avventura. Chiudiamo con Victor Vran, l’ARPG isometrico che vi farà fare incetta di demoni e scheletri.

Questi sono i 5 nuovi giochi gratis proposti dal servizio in abbonamento Prime Gaming, e li potete riscattare a questo indirizzo. Vi ricordiamo nuovamente che se volete riscattare questi, e i prossimi giochi mensili che verranno proposti gratuitamente su Twitch, non dovrete fare altro che abbonarvi al servizio incluso in Amazon Prime. Cosa ne pensate di questi nuovi 5 giochi regalati a novembre da Amazon? C’è qualche esperienza che vi incuriosisce particolarmente questo mese? Fatecelo sapere lasciando un vostro commento nella sezione dedicata qua sotto.