Nuova settimana, nuovi regali da parte di Epic Games Store. Se siete in cerca di giochi gratis PC, allora questo giovedì ci sono ottime notizie per tutti voi. Lo store di Tim Sweeney è infatti tornato a regalare ben due giochi gratis, che sono già disponibili ora.

Nessun gioco tripla A, ma le esperienze proposte dall’Epic Games Store sono infatti decisamente interessanti. La prima è The Silent Age: sviluppata dallo studio indipendente House on Fire e pubblicata da Meridian4, il gioco è un’avventura grafica punta e clicca (proprio come i vecchi Monkey Island). “Aiuta Joe mentre viaggia tra l’enorme presente del 1972 e il futuro apocalittico del 2012 per scoprire la verità dietro l’estinzione dell’umanità, una missione affidatagli da un uomo morente dal futuro. Usa il tuo dispositivo portatile per viaggiare nel tempo per risolvere enigmi che ti avvicinano alle risposte e salvano l’umanità”, si legge nella descrizione del gioco. The Silent Age ha inoltre vinto il 2013 Casual Connect Indie Prize ed è stato elogiato per la sua sceneggiatura, i puzzle intelligenti e lo stile artistico.

Il secondo gioco regalato dall’Epic Games Store è Tunche. Si tratta di un action game disegnato interamente a mano, con elementi roguelike e giocabile sia in cooperativa che in solitaria. Sviluppato da LEAP Game Studios e pubblicato da HypeTrain Digital, si tratta di un gioco decisamente recente, visto che è stato lanciato nel 2021. Potete riscattare entrambi i giochi visitando questo indirizzo.

Per questa settimana è tutto. Come di consueto, se siete in cerca di nuovi giochi gratis PC e non solo, il nostro consiglio è quello di visitare questo nostro articolo, dove troverete tutti i migliori giochi disponibili gratuitamente per PC e console. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

