Ci risiamo, come ogni giovedì pomeriggio rieccoci pronti a riscattare uno dei tanti giochi gratis offerti dal generosissimo Epic Games Store. Nelle ultime settimane lo store Epic ci aveva abituato molto bene, andando a donare più di un titolo alla volta, e molti di questi erano delle vere e proprie chicche da non perdere. Questa settimana, invece, tocca a un solo gioco gratuito, il quale però vi farà divertire in compagnia dei vostri amici.

Il gioco della settimana è Unrailed, un particolare e coloratissimo titolo tutto a cubetti che potrebbe ricordarvi il più popolare Minecraft. Non cadete nell’errore di definire Unrailed come una copia del sandbox di Mojang però, dato che il titolo gratuito della settimana regalato dall’Epic Games Store ha un suo carattere e propone un’esperienza di gioco molto unica e tutta basata sulla cooperazione tra i vari giocatori.

Come possiamo leggere all’interno della descrizione del gioco presente sullo store di Epic: “Unrailed! è un gioco multigiocatore cooperativo in cui dovrete collaborare con i vostri amici per costruire una ferrovia attraverso infiniti mondi generati proceduralmente, superare gli incontri casuali con gli abitanti, migliorare il proprio treno e impedirgli di deragliare”. Se il tutto vi sta incuriosendo, potete riscattare il gioco in questione a questo indirizzo.

Ricordiamo, in conclusione, che come al solito avete tempo ben sette giorni esatti per fare vostro questo particolare titolo e aggiungerlo gratuitamente alla vostra libreria digitale Epic Games. L’appuntamento con altri giochi gratis da fare vostri è a settimana prossima, ma come al solito vi consigliamo di tornare sulle nostre pagine per scoprire se altre compagnie, o altri store digitali, regaleranno ulteriori titoli a costo zero nel corso dei prossimi giorni.