Giochi gratis PC: Epic Games regala un meraviglioso titolo cyberpunk

In queste ore stanno venendo regalati una serie di giochi gratis per PC davvero notevoli. Dopo un paio di avventure grafiche storiche offerte da Steam, è l’Epic Games Store a volerci fare un regalo anticipato davvero molto gradito.

Si tratta di 2064 Read Only Memories, un meraviglioso gioco cyberpunk in grafica 8-bit che saprà affascinare gli amanti di questo genere di produzioni. Il titolo sviluppato dai ragazzi di MidBoss vi immergerà in una storia ricca di pathos e atmosfere parecchi ricercate.

Il futuro che presenta 2064 Read Only Memories si fonde alla perfezione con uno stile di gioco tranquillamente definibile old school, che saprà essere apprezzato da chiunque ami le avventure grafiche che hanno segnato per sempre questo amatissimo genere.

Se volete aggiungere 2064 Read Only Memories alla vostra collezione di giochi gratis, lo potete fare ora riscattando il titolo cliccando a questo indirizzo.