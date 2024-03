Giochi Gratis PC, Epic Games regala un metroidvania

Epic Games Store continua a deliziare i suoi utenti con la sua generosa iniziativa di offrire giochi gratuiti settimanali, senza alcun costo. L'ultimo gioiello che è possibile aggiungere alla propria collezione è Islets, un affascinante metroidvania che promette di portare i giocatori in un viaggio avvincente attraverso isole dipinte a mano, ricche di avventure e misteri da scoprire.

Con Epic Games Store, è semplice ottenere i giochi gratuiti settimanali. Basta avere un account Epic, accedere al negozio e riscattare il titolo desiderato. In questo caso, Islets è disponibile gratuitamente fino al 4 aprile 2024, quindi non perdete l'opportunità di aggiungerlo alla vostra libreria.

Una volta sul sito di Epic Games Store, basta seguire pochi passaggi per riscattare il gioco senza spendere nulla. Dopo aver effettuato il login, è sufficiente visitare la pagina del gioco gratuito, fare clic su "Ottieni", confermare l'ordine e accettare i termini. In pochi istanti, Islets sarà vostro per sempre, pronto per essere giocato quando volete.

Questo non è che l'ultimo di una lunga lista di giochi gratuiti offerti da Epic Games Store nel corso degli anni. La piattaforma ha regalato ai suoi utenti numerosi titoli di alta qualità, contribuendo a rendere il gaming più accessibile e divertente per tutti.