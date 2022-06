Dopo una settimana che era stata piena di giochi gratis da riscattare su PC, in questi giorni c’è stata una carenza di esperienze gratuite da aggiungere alle nostre ludoteche digitali. Ma arrivati a giovedì ci pensa il solito generosissimo Epic Games Store a risollevare la situazione, andando a regalarci questa volta ben tre giochi a costo zero. Tutti e tre i titoli hanno un denominatore comune, ovvero le ambientazioni fantasy, ma si tratta di tre esperienze molto diverse e con le proprie differenze uniche. Vediamo nel dettaglio di quali titoli si tratta.

Il primo dei tre giochi gratis delle settimana è il recente Hood Outlaws and Legends, il titolo a tema fantasy sviluppato dai ragazzi di Sumo Digital e pubblicato da Focus Entertainment. Parliamo di un titolo multiplayer PvPvE ambientato in un violento medioevo, in cui i gruppi di giocatori dovranno prendere parte in alcune rapine e sconfiggere le bande rivali. Un gioco che mischia molti elementi noti del panorama multiplayer moderno, e che se volete provare potete riscattarlo a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratis della settimana è Geneforge 1: Mutagen, un gioco di ruolo in visuale isometrica molto particolare che mischia il setting fantasy con la presenza di alcuni dinosauri e bestie preistoriche. Un mix che dà parecchia personalità a un’esperienza che propone tantissime abilità, tesori, fazioni e creazioni. Se volete testare la libertà senza eguali, rigiocabilità e vivere una storia epica potete riscattare il titolo a questo indirizzo.

Chiudiamo con il terzo e ultimo gioco gratis della settimana: Iratus Lord of the Dead. Questa volta si tratta di un GDR fantasy in salsa tattica con elementi roguelike. Se ai titoli precedenti preferite un’esperienza che possa mettervi alla prova partita dopo partita, questo titolo saprà darvi filo da torcere, e lo potete riscattare a questo indirizzo. Ricordiamo che tutte e tre le opere saranno gratis per tutti gli utenti Epic Games Store fino a giovedì prossimo, quando verranno rimpiazzate con altri giochi.