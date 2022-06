Dopo una serie di giochi gratis rilasciati dai vari store digitali, pochi istanti fa è stato l’Epic Games Store a dare in dono una nuova esperienza. Come sempre, avrete come tempo ben sette giorni per fare vostro questo ennesimo gioco gratis, e dopodiché toccherà a una, o più, nuove esperienze da riscattare. Dopo una valanga di grandi titoli, questa settimana tocca a qualcosa di più sperimentale, ma vediamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Il gioco gratis della settimana offerto dal generosissimo Epic Games Store è Supraland: un coloratissimo mix tra Portal, The Legend of Zelda e Metroid. Per quanto il tutto possa sembrare strano, il gioco sviluppato dai ragazzi di Supra Games promette di offrire un’esperienza molto particolare e anche abbastanza longeva. Il titolo, infatti, può durare mediamente tra le dodici e le venticinque ore di gioco.

Come possiamo leggere nella descrizione del gioco sulla sua pagina dedicata, “Supraland è un gioco a enigmi in prima persona in stile metroidvania. Il gioco lascia sperimentare i giocatori con la massima indipendenza. La trama è ridotta al minimo e viene assegnato un obiettivo generale da perseguire con estrema libertà”. Se il tutto ha saputo incuriosirvi, sappiate che potete riscattare gratis Supraland a questo indirizzo.

Anche questo gioco gratuito della settimana sarà riscattabile a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà però attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione ancora una volta uno o più giochi gratuiti.