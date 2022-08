Nuova settimana, nuovo regalo da parte di Epic Games. Come da tradizione, il giovedì lo store del publisher e sviluppatore regala giochi gratis PC a tutti gli utenti registrati e questa volta tocca a uno dei giochi più atipici ma divertenti in circolazione. Se vi piace la cucina e amate le sfide in multiplayer, infatti, non potete assolutamente perdervi il nuovo regalo dello store, visto che a partire da questo momento è possibile riscattare gratuitamente Cook, Serve, Delicious! 3?!.

Sviluppato da Vertigo e lanciato a gennaio 2020, si tratta della terza iterazione della serie. Nel gioco vestirete i panni di uno chef, intento a cucinare piatti improbabili. Come riporta la sinossi ufficiale, il gioco è ambientato nel 2042, in un’America completamente devastata dalla guerra. “potrai cucinare centinaia di piatti, tra cui alcuni inediti. La struttura di gioco offre centinaia di livelli ed è stata completamente ridisegnata per consentire un’azione dai ritmi serrati. In alternativa, prenditela comoda con il nuovo Chill Mode che puoi attivare e disattivare quando vuoi”, si legge nella descrizione del gioco presente sullo store.

Cook, Serve, Delicious! 3?! è disponibile gratuitamente da oggi, giovedì 11 agosto 2022 e lo resterà fino al prossimo giovedì, quando Epic Games svelerà un nuovo gioco gratuito. Potete riscattare il titolo avviando il client oppure visitando questo indirizzo per scaricare lo shop degli sviluppatori di Fortnite. Poco più in basso, invece, potete dare uno sguardo al trailer del gioco.

Se vi siete persi qualche altro regalo, allora il nostro consiglio è di visitare il nostro articolo riguardante tutti i giochi gratis PC e console che vengono regalati nel corso di questa settimana. Potete trovarlo, come di consueto, a questo indirizzo. Fateci sapere se scaricherete il nuovo regalo di Epic Games e restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.