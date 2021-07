Giochi gratis PC: GOG regala un platform musicale

Siamo solo a martedì e la settimana ci ha già donato una paio di giochi gratis da riscattare di tutto rispetto. Aspettando che nel pomeriggio di giovedì vengano regalati i soliti giochi settimanali dell’Epic Games Store, c’è GOG che in questo periodo sta dando ai propri utenti una serie di titoli a costo zero da aggiungere alle proprie librerie. Dopo The Witcher Enhanced Edition, oggi è il turno di un affascinante platform in due dimensioni a tema musicale.

Parliamo di Symphonia, il titolo sviluppato dal team francese Sunny Peak, e che ci fa immergere in un fantastico mondo dai mille colori e ricco di musica. Si tratta di un platform in due dimensioni che si basa tutto sul tema musicale, con diverse sinfonie orchestrali da scoprire e da assaporare man mano che si procede con l’avventura. Fantastico anche lo stile visivo scelto dal team di sviluppo, che riprende alcuni dei grandi classici dell’animazione tradizionale occidentale.

Nei panni di un violinista che si risveglia all’interno di un mondo gigantesco e abbandonato, in questo platform i giocatori dovranno esplorare e comprendere un mondo tanto affascinante quanto altamente poetico. Usando il violino e l’arco, ci si dovrà spostare verso il centro del regno per capire quale sarà il ruolo del protagonista in questo universo e come suonare il miglior concerto di sempre. Potete riscattare gratuitamente Symphonia cliccando a questo indirizzo.

Con questo ennesimo titolo, saremo in grado di aggiungere un altro tassello nella nostra ludoteca videoludica dei giochi gratis, che settimana dopo settimana non fa altro che espandersi sempre di più a dismisura. Ora non ci resta che attendere giovedì pomeriggio, quando l’Epic Games Store rilascierà altri titoli a costo zero.