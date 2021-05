Giochi Gratis PC: Indiegala regala un curioso survival horror

Indiegala offre un curioso gioco gratuito per gli appassionati dei giochi survival horror. Si tratta di Affliction, sviluppato ed edito da Corrosive Studios LLC, un survival dalle tinte horror/thriller. Le premesse narrative sono più che intriganti, con Vasya, protagonista del titolo, afflitto da una terribile perdita di memoria e intrappolato in un complesso sovietico. Lo scopo del giocatore sarà quello di aiutare Vasya a sfuggire dai terribili esperimenti, a ritrovare la sua memoria e a svelare cosa si cela dietro l’oscuro complesso.

Il titolo è contraddistinto dalla visuale in prima persona e della lunga campagna, ambientata in ben 30 scenari distinti. A disposizione del giocatore, saranno equipaggiabili 11 armi differenti per affrontare decine di mostri, mutanti e nemici. Non aspettatevi di certo un Resident Evil Village, ma Affliction, nonostante i limiti piuttosto evidenti, potrebbe piacere agli amanti del genere. Potrete scaricare Affliction gratis da Indiegale cliccando qui, mentre in calce alla news potrete visionare il trailer del titolo.

“Ambientato nell’immaginario paese dell’Europa orientale di Ghulovka, nel mezzo di una terribile guerra civile, Affliction consente ai giocatori di assumere il ruolo di Vasya, un paziente afflitto da incubi e ricordi fratturati, che si risveglia all’interno di una cella in una bizzarra struttura di ricerca dove sono in corso esperimenti. Senza alcun ricordo della loro ragione di essere lì, i giocatori sono costretti a combattere per la loro sopravvivenza attraverso una catastrofe infernale mentre cercano freneticamente risposte per scoprire la verità dietro la loro identità e svelare il mistero che circonda l’orribile vero scopo del complesso”.

