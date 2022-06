Se siete sempre in cerca di nuovi giochi gratis da riscattare abbiamo una buona notizia per voi. In attesa di poter ottenere i titoli gratuiti che verranno rilasciati domani pomeriggio dall’Epic Games Store, oggi è Steam a proporre un titolo a costo zero, ma solo per poche ore. Non è la prima volta che la piattaforma Valve regala un titolo riscattabile entro un tempo limite, per questo il nostro consiglio è sempre quello di fare vostro tale gioco il prima possibile.

Steam valve

Il gioco che sta venendo regalato da Steam in queste ore è Bomber Crew, un simpatico e coloratissimo titolo di strategia che emerge dal coro per tutta una serie di unicità. Lo scopo dei giocatori in Bomber Crew è quello di gestire e far evolvere il proprio plotone di soldatini, per poi mandarli sul campo di battaglia in combattimenti con bombardieri in salsa strategica.

Ma fate attenzione, dato che come gestori di questa flotta starà a voi dare all’equipaggio gli uomini migliori. Oltre a personalizzare i vari soldatini, infatti, dovrete decidere chi mandare sul campo di battaglia tenendo conto anche di alcuni attributi e se tali personaggi sono nella giusta forma per andare a combattere. Potete riscattare Bomber Crew direttamente a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che Bomber Crew sarà gratis su Steam fino alle ore 19:00 di domani 2 giugno. Non dimenticatevi, inoltre, che domani Epic Games Store rilascerà nuovi giochi gratis da rsicattare, perciò tenete d’occhio lo store digitale Epic per non perdere l’occasione.