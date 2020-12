Giochi gratis PC: Steam regala il prologo del GTA Medioevale

Nel sottobosco di produzioni indipendenti che vengono annunciate nel corso di un anno intero, molte volte si nascondono opere che vanno tenute d’occhio nonostante non siano dei giochi dalle dimensioni di un tripla A. Per dare la giusta visibilità a queste opere, non sono rare le occasioni di testare piccoli giochi gratis o degli accessi anticipati che danno la possibilità ai giocatori di approcciarsi a queste esperienze, e tra questi troviamo anche Rustler Grand Theft Horse.

Il titolo, sviluppato dai ragazzi di Jutsu Games, fa il verso ai primissimi capitoli della saga di GTA, quando la visuale era ancora a volo d’uccello e il gameplay si barcamenava più sui lidi del genere twin stick shooter. Il lavoro fatto con Rustler Grand Theft Horse ci rispedisce proprio in quella tipologia di free roaming, traslando il tutto verso un contesto medioevale che si sposa alla perfezione con la follia e le scelte di gameplay di Jutsu Games.

Al momento non è ancora chiaro quando Rustler Grand Theft Horse verrà rilasciato, ma stando a quanto dichiarato dai ragazzi di Jutsu Games il GTA Medioevale dovrebbe uscire quando sarà pronto, indicativamente nel corso del 2021. Se il titolo vi incuriosisce particolarmente però, potete mettere le mani sul prologo gratuito, una piccola esperienza che saprà farvi toccare con mano quando ha da offrire agli appassionati questo titolo di prossima uscita.

Alla già ampia scelta di giochi gratis ottenibili su PC in questo periodo natalizio, si va ad aggiungere anche questo prologo di uno dei titoli indie più interessanti in uscita prossimamente. Potete scaricare gratuitamente il prologo di Rustler Grand Theft Horse su Steam a questo indirizzo. Cosa ne pensate di questo progetto indipendente? Siete soddisfatti dei giochi gratis proposti dalle varie compagnie videoludiche in questo periodo?