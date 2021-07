Giochi gratis PC: Steam regala un titolo con protagonista un astronauta

Inizia una nuova settimana all’insegna dei giochi gratis, e ad aprire le danze ci pensa Steam. Non è una novità, dato che lo store digitale Valve regala spesso e volentieri una serie di giochi gratis di ogni genere e tipologia. A differenza dell’Epic Games Store, Steam non ha una cadenza fissa nel regalare giochi, proprio per questo lo store Valve va sempre tenuto d’occhio per non lasciarsi scappare tutti i regali che ci vengono offerti nel corse delle settimane.

Il gioco che sta venendo regalato in questi giorni da Steam è ReplaceR, un particolarissimo action in due dimensioni con elementi puzzle in cui vestirete i panni di un astronauta. Uno degli elementi portanti del gioco, inoltre, è il dover cambiare costantemente da un’arma all’altra e utilizzare le varie abilità intercambiabili per cercare di superare i livelli. Il tutto per trovare una via d’uscita da una struttura misteriosa dispersa in un angolo remoto dell’universo.

Il gioco gratis in questione è stato rilasciato solamente qualche giorno fa ed è attualmente in accesso anticipato, ma è già ricco di livelli da affrontare in vari modi. Il lato artistico scelto dal team di sviluppo mischia la semplicità dei livelli ad una serie di colori al neon nelle piattaforme, a cui si aggiunge l’astronauta giocabile ricreato in una pixel art parecchio dettagliata, anche nelle animazioni di movimento.

La settimana dei giochi gratis da riscattare su PC inizia con un titolo certamente non super popolare ma che saprà sicuramente incuriosire coloro che sono sempre in cerca di nuove esperienze particolari. Questo ReplaceR sembra essere sicuramente un titolo curioso e assolutamente da provare che potete aggiungere alla vostra libreria digitale di Steam cliccando a questo indirizzo.