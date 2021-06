Giochi gratis PC: Steam regala un Warhammer

Con oggi si conclude un’ennesima settimana ricca di tanti e diversi giochi gratis riscattabili per PC. Dopo i graditissimi regali degli scorsi giorni proposti prima dal servizio in abbonamento Prime Gaming, e poi dal sempre generoso Epic Games Store, quest’oggi tocca a Steam. La piattaforma di Valve non è nuova a regalare giochi gratis, ma quel che ci viene offerto in queste ore renderà sicuramente felici tutti gli appassionati del franchise di Warhammer.

Il gioco in regalo proposto questa settimana da Steam è Warhammer Underworlds Online, un particolare gioco di strategia online in cui viene mescolato il genere strategico a turni ad un gioco di carte competitivo. In questo titolo, reso gratuito fino al prossimo 10 giugno, i giocatori saranno in grado di darsi battaglia senza esclusione di colpi all’interno del sempre più espanso universo targato Warhammer.

In poche parole, questo Warhammer Underworlds Online è un adattamento virtuale del popolare gioco da tavolo di strategia a turni di Games Workshop, dove le bande da guerra dell’universo di Age of Sigmar si scontrano per la gloria in una eterna battaglia PvP. I giocatori dovranno scegliere la propria banda da guerra, costruire il proprio mazzo e farsi strada verso la vittoria con l’ausilio di una meccanica che mischia dadi e carte che offre possibilità strategiche senza limiti.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi, sappiate che potete riscattare a costo zero Warhammer Underworlds Online comodamente su Steam cliccando a questo indirizzo. Insomma, anche oggi abbiamo ricevuto un ennesimo gioco gratis da aggiungere alle nostre librerie digitali, che ormai, nel tempo, stanno diventando sempre più ricche di esperienze videoludiche variegate ed importanti.