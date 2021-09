Giochi gratis PC: Titan Quest è in regalo, ve lo ricordate? Ecco il link per il Download

In occasione del decimo anniversario di THQ Nordic, si unisce ai tanti giochi gratis disponibili su PC in questo periodo anche un vecchio RPG Diablo-like ambientato nella mitologia delle civiltà antiche: Titan Quest.

Titan Quest Anniversary Edition è ora tra i giochi gratis su Steam in celebrazione dei 10 anni di THQ Nordic. Il videogioco riscattabile gratis su Steam da questo indirizzo contiene al suo interno Titan Quest e Titan Quest Titan Throne, uniti assieme in un’esperienza action RPG unica. Creato dall’autore di Age of Empires Brian Sullivan e dallo sceneggiatore di Braveheart Randal Wallace, questo videogioco muove i suoi passi tra antica Grecia, antico Egitto e antica Asia. Qui, il giocatore è incaricato dagli Dei di sconfiggere i Titani della mitologia classica greca, sfuggiti dalla loro eterna prigione per seminare panico e distruzione in tutto il mondo.

Esplorando il mondo antico e svelando misteri arcani e combattendo bestie mitologiche, il giocatore si ritroverà in epici scontri sotto il Partenone di Atene, tra le Piramidi d’Egitto, nei Giardini Pensili di Babilonia o sulla Grande Muraglia Cinese. Il giocatore può creare i suoi personaggi scegliendo tra 28 classi diverse, personalizzando sempre di più la sua esperienza grazie agli oltre 1000 oggetti unici e leggendari presenti in gioco. La versione Anniversary Edition di Titan Quest, uscita nel 2016, ha una grafica 3D ammodernata, ed è munita anche di multiplayer online per un’esperienza coop fino a 6 giocatori. È presente anche un editor delle mappe per divertirsi a creare le proprie sfide da sottoporre alla community.

Oltre a Titan Quest Legendary Edition non mancate di controllare anche gli altri giochi gratis disponibili per PC: ieri sono stati annunciati due nuovi videogiochi in regalo sull’Epic Games Store, mentre rimanendo su Steam è disponibile uno strategico sci-fi per una prova gratuita temporanea.