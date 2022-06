Da diverso tempo giugno è riconosciuto come il Pride Month. Tante le iniziative per celebrarlo e non poteva ovviamente mancare quella di Itch.io, che propone un bundle gigantesco di giochi PC sviluppati da developer queer. Chiamato semplicemente Queer Games Bundle 2022, il pacchetto include una marea di titoli e software al prezzo di un singolo gioco tripla A, ovvero circa 60 Dollari.

Non è la prima volta che Itch.io celebra il Pride Month in questo modo, visto che l’anno scorso è stato lanciato lo stesso, identico bundle ma ovviamente con contenuti diversi. Per il Queer Games Bundle 2022, Itch.io ha inserito all’interno del pacchetto oltre 500 contenuti. Di questi, ben 374 sono giochi PC, mentre il resto si divide tra fumetti, libri, tabletop game e ovviamente anche arte. Il costo è ovviamente irrisorio per la mole di contenuti inclusi all’interno.

L’acquisto del Queer Games Bundle è ovviamente in favore della solidarietà. “Acquistare questo pacchetto è un’azione che potete fare ora per supportare le persone queer in un cambiamento positivo della loro vita. In cambio riceverete oltre 500 fantastici giochi. Aiutate la community queer degli artisti e gettate le basi per il prossimo gioco che amerete e scoprite giochi nuovi che adorerete”, si legge nella descrizione del bundle. Sembra scontato, ma è sempre bene ripeterlo: purtroppo, nel 2022, tantissime persone trans, gay, bisex o che non si riconoscono nei generi binari sono vittime di bullismo, atti di violenza e nei casi peggiori sono anche spinte verso il suicidio.

Se siete interessati a questo bundle, il nostro consiglio è ovviamente quello di acquistarlo. Al suo interno troverete sicuramente giochi non proprio conosciuti, ma la cifra richiesta può essere un buon incentivo per scoprire titoli nuovi a un prezzo comunque accessibile. Il pacchetto è disponibile a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità, gli annunci e gli aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.