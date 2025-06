L'attuale generazione di console, inaugurata da PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ha proiettato i videogiocatori in un'era di fedeltà visiva, velocità e immersione decisamente superiore alla passata gen. Grazie alla potenza di calcolo di queste macchine, a tecnologie come il ray tracing, che simula il comportamento della luce in modo realistico, e alla velocità degli SSD, che hanno quasi azzerato i tempi di caricamento, gli sviluppatori hanno potuto dare vita a mondi più vasti, dettagliati e reattivi che mai. Se la generazione precedente aveva consolidato le basi del gioco moderno, l'hardware di PS5 e Xbox Series X|S ha permesso di espandere queste fondamenta, offrendo esperienze che non sono solo più belle da vedere, ma anche più fluide e complesse da giocare.

Questa guida nasce con l'obiettivo di navigare il ricco e variegato catalogo disponibile su queste piattaforme, selezionando quelli che, a nostro avviso, rappresentano alcuni dei migliori giochi da giocare oggi. Non si tratta di una lista definitiva, ma di una selezione ragionata che spazia tra generi diversi, dalle epiche avventure in mondi aperti ai giochi d'azione più adrenalinici, passando per esperienze narrative uniche. Sappiamo che molti di voi avranno già esplorato alcuni di questi mondi, ma siamo altrettanto certi che questa guida possa riservare qualche gradita sorpresa o stimolare la curiosità verso titoli magari trascurati. Approfondiremo cosa rende unico ciascun gioco, analizzandone le meccaniche e il pubblico a cui si rivolge, per aiutarvi a scegliere la vostra prossima grande avventura nell'universo di PlayStation e Xbox.

Quali sono i diversi tipi di videogiochi?

Il termine "videogioco" è un contenitore vastissimo che racchiude in sé una moltitudine di generi e sotto-generi, ognuno con le sue regole, il suo ritmo e il suo pubblico. Comprendere queste differenze è il primo passo per trovare il gioco perfetto per i propri gusti. Gli Action-RPG (come Elden Ring o Lies of P) fondono combattimenti in tempo reale basati sull'abilità del giocatore (schivate, parate, attacchi) con profondi sistemi di progressione del personaggio tipici dei giochi di ruolo (livelli, statistiche, equipaggiamento). I Giochi d'Azione/Avventura (Marvel's Spider-Man 2, Indiana Jones) pongono l'accento sull'esplorazione, la narrazione cinematografica e un combattimento spettacolare ma spesso più accessibile.

I Giochi di Guida si dividono principalmente in due categorie: i sim-arcade (come Forza Horizon 5), che offrono un'esperienza di guida realistica ma divertente e accessibile in vasti mondi aperti, e i simulatori puri, che puntano al massimo realismo nella fisica del veicolo e nel comportamento in pista. I JRPG (Japanese Role-Playing Game), come Clair Obscur: Expedition 33, si distinguono spesso per combattimenti a turni, una forte enfasi sulla trama e sui personaggi, e uno stile artistico distintivo.

Esistono poi generi unici e difficili da etichettare. Titoli come Death Stranding 2 si inseriscono in un filone a sé, che potremmo definire "Strand Game", incentrato sulla connessione e sul viaggio in un mondo persistente. I Platform 3D (Astro Bot) mettono alla prova l'abilità del giocatore nel saltare e muoversi con precisione attraverso livelli creativi e pieni di ostacoli. Infine, i First-Person Shooter (FPS), come Call of Duty o DOOM, immergono il giocatore nell'azione attraverso gli occhi del protagonista, concentrandosi sul combattimento con armi da fuoco. Questa incredibile diversità è la più grande ricchezza del medium videoludico.

Elden Ring

Sviluppato da FromSoftware, lo studio che ha dato i natali alla serie Dark Souls, e con la collaborazione del celebre scrittore George R.R. Martin per la costruzione del mondo, Elden Ring (qui trovate la recensione) è più di un semplice gioco: è un fenomeno culturale che ha ridefinito il genere degli action-RPG. Il titolo trasporta i giocatori nell'Interregno, un regno vasto e meraviglioso, ora in rovina e governato da semidei corrotti dal potere. Nei panni di un Senzaluce, esiliato e senza guida, il nostro scopo è recuperare tutti i frammenti dell'Anello Ancestrale e diventare il Lord Ancestrale. La vera rivoluzione di Elden Ring risiede nella sua struttura open world. A differenza dei precedenti titoli dello studio, qui la libertà di esplorazione è totale. Se un nemico o un'area risultano troppo ostici, è sempre possibile cavalcare il fido destriero spettrale, Torrente, e avventurarsi in un'altra direzione, scoprendo dungeon nascosti, catacombe, boss opzionali e segreti in un mondo che sembra non finire mai.

Il combattimento rimane fedele al DNA di FromSoftware: è esigente, punitivo e basato sulla lettura dei pattern nemici, sulla schivata, la parata e la gestione della stamina. Tuttavia, Elden Ring introduce nuove meccaniche come le Ceneri di Guerra, che permettono di personalizzare le abilità delle armi, e le evocazioni degli spiriti, che forniscono un aiuto cruciale contro i nemici più tenaci, rendendo l'esperienza più accessibile per i neofiti senza sacrificarne la profondità. Con una direzione artistica mozzafiato, un lore profondo e frammentato da scoprire e un senso di meraviglia e scoperta costante, Elden Ring è un capolavoro epocale, un'avventura immensa e indimenticabile che ha meritato ogni singolo premio ricevuto. Un acquisto obbligato per chiunque possieda una PS5 o una Xbox Series X|S e ami le sfide gratificanti.

Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima è uno degli autori più visionari e riconoscibili dell'industria videoludica, e il suo nuovo progetto, Death Stranding 2: On the Beach (qui potete leggere la nostra recensione), non è da meno. Sequel dell'originale e divisivo Death Stranding, il gioco vede il ritorno del protagonista Sam Porter Bridges in una nuova, epica odissea. Se il primo capitolo era incentrato sulla ricostruzione di una società frammentata attraverso la creazione di connessioni fisiche (le consegne) e digitali (il Social Strand System), questo seguito espande quella visione su una scala ancora più grande, spingendosi oltre i confini degli Stati Uniti per esplorare nuovi stati come il Messico e l'Australia. La trama è tanto criptica quanto affascinante, con il ritorno di personaggi amati come Fragile e l'introduzione di nuovi volti, il tutto condito da sequenze narrative cinematografiche e surreali tipiche dello stile di Kojima.

Dal punto di vista del gameplay, siamo dinanzi a un'evoluzione dello "Strand Game". Il nucleo sarà ancora il viaggio, la pianificazione degli itinerari e la gestione del carico, ma con nuove sfide ambientali, creature ancora più bizzarre e, si spera, nuove meccaniche di interazione e costruzione per rendere il mondo di gioco ancora più dinamico e interconnesso tra i giocatori. Esclusiva per PlayStation 5, Death Stranding 2: On the Beach sfrutta appieno la potenza della console per creare paesaggi mozzafiato e un'atmosfera unica.

Forza Horizon 5

Per gli amanti dei motori e delle corse arcade, Forza Horizon 5 (qui trovate la recensione) di Playground Games è semplicemente il punto di riferimento assoluto. Abbandonando le strade del Regno Unito del capitolo precedente, questo quinto episodio ci trasporta in una rappresentazione vibrante e mozzafiato del Messico. La mappa di gioco è un'opera d'arte digitale: un mondo aperto vastissimo e incredibilmente variegato che spazia da giungle fitte a deserti aridi, da vulcani innevati a spiagge caraibiche, da città storiche a piccoli villaggi. Ogni bioma non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma offre anche sfide di guida uniche, rese ancora più dinamiche da un sistema meteorologico che include tempeste di sabbia e tormente tropicali. Il cuore del gioco è la libertà. I giocatori possono affrontare centinaia di eventi, tra cui corse su strada, gare sterrate, sfide di drift, acrobazie spericolate, o semplicemente esplorare il mondo alla ricerca di auto abbandonate e punti panoramici.

La selezione di veicoli è mastodontica, con oltre 500 auto perfettamente ricreate, ognuna con un modello di guida "sim-arcade" che bilancia magistralmente realismo e divertimento. La personalizzazione, sia estetica che meccanica, è profonda e permette di trasformare qualsiasi veicolo secondo i propri gusti. Su Xbox Series X E PS5, il gioco brilla con una modalità performance a 60 FPS fluidissimi e una modalità qualità che spinge la grafica a livelli fotorealistici. Con un supporto post-lancio costante che aggiunge nuovi contenuti, auto ed eventi, e una componente online ricca di modalità cooperative e competitive, Forza Horizon 5 non è solo il miglior gioco di guida arcade sulla piazza, ma un'esperienza gioiosa e straripante di contenuti, imprescindibile per ogni possessore di una console Xbox, PS5 o di un PC Windows.

Avowed

Dagli studi di Obsidian Entertainment, maestri del gioco di ruolo occidentale (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds), ecco, Avowed. Ambientato nello stesso universo fantasy di Pillars of Eternity, Eora, il gioco ci porterà nelle Living Lands, un'isola inesplorata e selvaggia, piena di misteri, pericoli e fazioni in lotta. A differenza dei precedenti titoli dello studio, che utilizzavano una visuale isometrica, Avowed è un RPG d'azione in prima persona, immergendo completamente il giocatore nel suo mondo vibrante e colorato. Il protagonista è un inviato dell'impero di Aedyr, incaricato di investigare su una misteriosa piaga che affligge le Living Lands. La narrazione, come da tradizione Obsidian, promette di essere matura, ricca di scelte morali complesse e dialoghi brillanti che influenzeranno la storia e i rapporti con i compagni che potremo reclutare.

Il gameplay è un bel mix di combattimento corpo a corpo con spade e scudi, l'uso di potenti incantesimi e il combattimento a distanza con archi o le prime armi da fuoco del mondo di Eora.

DOOM: The Dark Ages

Il Re è tornato, ma in una veste inaspettata. DOOM: The Dark Ages (qui la nostra recensione), il nuovo capitolo della leggendaria saga di id Software, funge da prequel, narrando le origini della furia del DOOM Slayer molto prima degli eventi dei moderni DOOM (2016) e DOOM Eternal. Abbandonando le ambientazioni fantascientifiche, il gioco ci catapulta in un oscuro e brutale medioevo fantasy, un'era di re, cavalieri e magia nera, dove l'implacabile Slayer diventa l'ultima speranza di un regno assediato dalle forze infernali. Questo cambio di setting non è solo estetico, ma influenza profondamente il gameplay. Accanto a un arsenale che mescola armi da fuoco primitive a strumenti di distruzione demoniaca, come il nuovo Scudo-Sega lanciabile, il gameplay si arricchisce di nuove dimensioni.

Il DOOM Slayer può infatti pilotare un Atlan, un colossale mech da guerra di forgia divina, per affrontare orde di demoni titanici in battaglie su larga scala. Non solo, può anche cavalcare un Mecha-Drago corazzato per dominare i cieli, aggiungendo una componente di combattimento aereo alla formula. Il nucleo del gioco rimane fedele alla filosofia del "push-forward combat" di DOOM Eternal: movimento incessante, aggressività brutale e un balletto di morte per recuperare salute e munizioni dai nemici smembrati.

Marvel's Spider-Man 2

Sviluppato da Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 (qui la nostra recensione) è la massima espressione del videogioco supereroistico e una delle esclusive di punta per PlayStation 5. Questo sequel diretto non solo migliora ogni singolo aspetto dei suoi predecessori, ma alza l'asticella permettendo ai giocatori di impersonare sia Peter Parker che Miles Morales, potendo passare quasi istantaneamente dall'uno all'altro nell'esplorazione della vasta mappa di New York, che ora include anche i quartieri di Brooklyn e Queens. La vera star del gioco è il sistema di movimento: l'oscillazione tra i grattacieli è più fluida, veloce e adrenalinica che mai, grazie all'introduzione delle Ali di Ragnatela, che permettono di planare ad alta velocità per le strade della città, creando un senso di libertà ineguagliabile.

La trama è una delle più mature e oscure mai viste in una storia di Spider-Man, esplorando temi complessi mentre eroi e comprimari affrontano minacce letali come Kraven il Cacciatore e, soprattutto, il terrificante Venom, legato a un simbionte che corrompe Peter e gli conferisce poteri aggressivi e devastanti. Il sistema di combattimento è stato arricchito: Peter, potenziato dal simbionte, scatena attacchi brutali, mentre Miles utilizza i suoi poteri bioelettrici e di invisibilità. Ogni Spider-Man ha il suo albero delle abilità, a cui se ne aggiunge uno condiviso, offrendo una progressione profonda e gratificante. Tecnicamente sbalorditivo, con caricamenti inesistenti, una grafica notevole e un uso magistrale del feedback aptico del DualSense, Marvel's Spider-Man 2 è un'avventura da non perdere e ricca di contenuti.

Call of Duty: Black Ops 6

La serie Call of Duty è un colosso dell'intrattenimento, un appuntamento annuale che catalizza l'attenzione di milioni di giocatori. Call of Duty: Black Ops 6 (qui la recensione), sviluppato da Treyarch e Raven Software, segna un ritorno attesissimo alla sotto-serie più amata dai fan. Ambientato nei primi anni '90, dopo gli eventi di Black Ops Cold War, il gioco ci proietta in un thriller di spionaggio ad alta tensione sullo sfondo della fine della Guerra Fredda e dell'ascesa di nuove potenze globali. La campagna è un ritorno alle origini, con missioni adrenaliniche, colpi di scena e un focus sulla narrazione e sui personaggi, come il ritorno dell'iconico Frank Woods. Una delle novità più significative sul fronte del gameplay è il nuovo "Omnimovement", un sistema che permette ai giocatori di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione (avanti, indietro e lateralmente), garantendo una fluidità di movimento e una reattività senza precedenti.

Come da tradizione, il pacchetto è ricchissimo. Il multiplayer competitivo, cuore pulsante della serie, beneficia del nuovo sistema di movimento e introduce nuove mappe, armi e il classico sistema di Prestigio. Ma la vera chicca per molti è il ritorno della modalità Zombi a round, un'esperienza cooperativa in cui i giocatori devono sopravvivere a orde crescenti di non-morti su mappe inedite, risolvendo complessi easter egg.

Clair Obscur: Expedition 33

Una delle sorprese più affascinanti dell'anno, Clair Obscur: Expedition 33 (qui la nostra recensione) è un JRPG a turni che ha portato una ventata di aria fresca nel genere. Sviluppato da Sandfall Interactive e basato sull'Unreal Engine 5, il gioco colpisce immediatamente per la sua direzione artistica unica, ispirata alla Belle Époque francese e all'arte simbolista, creando un mondo fantasy che è allo stesso tempo elegante, malinconico e meraviglioso. La premessa narrativa è tanto cupa quanto intrigante: ogni anno, la "Pittrice" si risveglia e dipinge un numero maledetto sulla sua tela. Tutti coloro che hanno quell'età svaniscono nel nulla. Anno dopo anno, questo ciclo di morte ha decimato la popolazione. Ora, la Pittrice sta per dipingere il "33", e un gruppo di eroi, destinati a perire, decide di intraprendere un'ultima, disperata missione per distruggerla prima che possa completare il suo quadro.

Il gameplay si basa su un sistema di combattimento a turni che è anche molto reattivo e dinamico. Potete personalizzare le abilità, le statistiche e l'equipaggiamento dei membri della spedizione, creando sinergie uniche. Ma la sua unicità risiede in un sistema di parate e schivate in tempo reale, che richiede al giocatore di reagire attivamente agli attacchi nemici per mitigarne i danni, aggiungendo un elemento di abilità e tempismo al classico combattimento strategico. Con una storia matura ed emozionante e un'estetica mozzafiato, Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco senz'altro da non perdere.

Lies of P

Nato come una delle più grandi e piacevoli sorprese degli ultimi anni, Lies of P è un action-RPG in stile "soulslike" che reinterpreta in chiave oscura e brutale la classica fiaba di Pinocchio. Sviluppato da Round8 Studio, il gioco ci trasporta nella città di Krat, una metropoli in stile Belle Époque caduta nel caos dopo che i suoi automi, un tempo servizievoli, si sono ribellati e hanno massacrato la popolazione. Nei panni di P, un sofisticato burattino creato da Geppetto, dovremo farci strada tra le strade insanguinate della città per trovare il nostro creatore. Il gameplay è un omaggio esigente e ben realizzato ai titoli di FromSoftware: combattimenti metodici basati su schivate, parate perfette (che possono rompere l'arma del nemico) e la gestione attenta della stamina.

Ciò che distingue Lies of P è il suo sistema di personalizzazione. Il braccio sinistro di P, il "Braccio Legione", può essere equipaggiato con una varietà di protesi che offrono abilità uniche, come un lanciafiamme, un rampino o uno scudo. Inoltre, il sistema di "Assemblaggio Armi" permette di combinare diverse lame ed else per creare armi uniche con stili di combattimento e abilità speciali (Fable Arts) differenti. La meccanica della "menzogna" è centrale: le scelte di P tra dire la verità o mentire in determinate situazioni influenzano la storia, le reazioni degli NPC e il finale del gioco.

Astro Bot

Nato come una demo tecnica per mostrare le potenzialità del controller DualSense di PlayStation 5, Astro's Playroom si è rivelato un platform 3D così geniale e amato da meritarsi un'avventura completa. Astro Bot (qui trovate la recensione), sviluppato da Team Asobi, è proprio questo: un'espansione su larga scala di quella formula, un gioco platform puro che celebra la storia di PlayStation e spinge al massimo le capacità hardware di PS5. Il piccolo e adorabile robot Astro parte per un viaggio intergalattico attraverso più di 80 livelli sparsi in 6 galassie diverse, alla ricerca della sua ciurma dispersa dopo l'attacco della sua nemesi aliena. Ogni livello è un tripudio di creatività, con ambientazioni coloratissime, idee di gameplay sempre nuove e un level design brillante che sfrutta in modi sorprendenti le abilità del protagonista.

Astro può contare su oltre 15 nuovi potenziamenti che trasformano radicalmente il gameplay, come uno zaino-spugna per assorbire l'acqua e diventare gigantesco o dei razzi per i pugni. Ma il vero protagonista è il controller DualSense: ogni salto, ogni colpo, ogni superficie calpestata e ogni abilità utilizzata si traducono in un feedback aptico e in una resistenza dei grilletti adattivi incredibilmente precisi e immersivi, creando una connessione tattile con il mondo di gioco senza precedenti. Pieno di segreti da scoprire, camei di oltre 150 personaggi iconici dell'universo PlayStation e un'atmosfera di pura gioia, Astro Bot è un'esclusiva PS5 che si preannuncia come un capolavoro del genere platform, un'avventura magica e imperdibile per giocatori di tutte le età.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

L'archeologo più famoso del mondo torna in azione con un'avventura videoludica completamente originale, sviluppata da MachineGames (lo studio dietro la moderna serie Wolfenstein) e prodotta da Todd Howard di Bethesda. Indiana Jones e l'Antico Cerchio (qui trovate la recensione) è un gioco d'azione e avventura in prima persona che ci mette direttamente nei panni e sotto il cappello di Indy. Ambientata tra gli eventi de I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata, la storia vede il Dr. Jones affrontare forze sinistre per svelare i segreti che si celano dietro l'Antico Cerchio, un mistero che lo porta a viaggiare in luoghi remoti e affascinanti, dalle aule del Marshall College alle vette dell'Himalaya, dalle piramidi d'Egitto ai templi sommersi di Sukhothai.

Il gameplay è un mix equilibrato di esplorazione, risoluzione di enigmi ambientali e combattimento. La prospettiva in prima persona è stata scelta per massimizzare l'immersione, facendo sentire il giocatore realmente al centro dell'avventura. Non mancano momenti in cui la visuale passa in terza persona per mostrare le acrobazie e i movimenti iconici di Indy. Il combattimento è invece un mix di scazzottate, azione stealth e, ovviamente, l'uso della frusta, che non è solo un'arma ma anche uno strumento fondamentale per l'esplorazione e l'interazione con l'ambiente.