Gioco gratis PS4, Xbox One e PC: PES 2021 Lite disponibile da oggi

Sono ormai diversi anni che Konami affianca alla versione completa di eFootball PES anche un’edizione gratuita per tutti i giocatori console e PC. Anche con il season update dedicato alla stagione calcistica 2020/2021 le cose non cambiano, con la compagnia giapponese che ha reso disponibile nella giornata di oggi il gioco gratis per PlayStation 4, Xbox One e PC. Si tratta di eFootball PES 2021 Lite, vediamone insieme tutti i contenuti.

Il download è possibile effettuarlo all’interno dei vari store digitale delle piattaforme da gioco; PS Store per la versione PS4, Xbox Store per quella Xbox One e su Steam per il gioco gratis in versione PC. Come le scorse iterazioni, eFootball PES 2021 permette ai giocatori di provare le seguenti modalità: Kickoff Offline, Partita Locale, Partita Co-op, Allenamento Abilità, myClub, eFootball, Matchday e Tornei Online Selezionati. La Modalità Modifica è disponibile solo su PS4 e PC.

Punta di diamante della versione gratuita di eFootball PES 2021, è la possibilità data ai giocatori di poter giocare senza alcun limite a myclub. Quelle che sono le limitazioni principali di questa versione Lite del titolo calcistico targato Konami, sono nella selezione delle squadre all’interno della modalità Kick.off. Tra i vari team, è possibile scegliere solo i seguenti: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal e Manchester United.

Per il resto, eFootball PES 2021 è un gioco gratis a tutti gli effetti, soprattutto per i giocatori che sono interessati ad intraprendere una carriera all’interno della modalità myclub. Vi ricordiamo che una volta acquistato la versione completa del gioco, potrete trasferire i salvataggi con i vostri progressi fatti nella versione Lite. Cosa ne pensate dell’edizione di quest’anno del titolo calcistico giapponese? Proverete questa versione gratuita di eFootball PES 2021? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.