Il lancio simultaneo su PC e console si sta rivelando una scelta vincente per Team Ninja e Koei Tecmo. Nioh 3, uscito venerdì scorso (e acquistabile qui), ha registrato numeri impressionanti su Steam durante il weekend, superando di gran lunga le performance dei suoi predecessori sulla stessa piattaforma.

I dati di SteamDB mostrano che domenica il gioco ha toccato un picco di 88.045 giocatori contemporanei su PC, un risultato che testimonia l'interesse crescente verso questa serie di action RPG ambientati nel Giappone feudale.

Per comprendere la portata di questo successo iniziale, vale la pena confrontare questi numeri con i capitoli precedenti della saga. Il secondo episodio aveva raggiunto su Steam meno della metà di questi giocatori, mentre il primo Nioh si era fermato a circa un ottavo delle cifre attuali.

Un nuovo record storico per Team Ninja

La differenza sostanziale rispetto al passato risiede proprio nella strategia di distribuzione: per la prima volta nella storia della serie, il gioco è disponibile contemporaneamente su PC e console, eliminando quella finestra temporale che in precedenza separava le due versioni.

Naturalmente, questi dati rappresentano solo una parte del quadro complessivo. Nioh 3 è infatti disponibile anche su PlayStation 5, dove sta ottenendo riscontri altrettanto positivi, come testimonia la valutazione di 4,48 stelle sul PlayStation Store.

Sebbene le piattaforme console non rendano pubblici i dati sui giocatori con la stessa trasparenza di Steam, gli indicatori disponibili suggeriscono un'accoglienza calorosa anche da parte degli utenti Sony.

Il successo di pubblico va di pari passo con l'apprezzamento della critica specializzata. Su Steam il gioco vanta una valutazione "molto positiva", mentre su Metacritic ha raggiunto un punteggio aggregato di 86. I recensori hanno elogiato il titolo praticamente all'unanimità, riconoscendo il lavoro di raffinamento e innovazione portato avanti dagli sviluppatori giapponesi.