God of War incontra lo Studio Ghibli in questo fantastico tributo

Le grandi saghe videoludiche hanno da sempre un folto gruppo di appassionati al loro seguito, i quali per ricambiare delle tante ore di divertimento ricevute, talvolta, realizzano dei veri e propri tributi artistici pazzeschi. Tra i brand più elogiati c’è sicuramente quello di God of War, che è stato fuso allo stile di un noto studio d’animazione giapponese.

L’autore di questa vera e propria opera d’arte è un artista digitale che in passato ha anche lavorato nella realizzazione dei titolo Neon Drive, e per omaggiare God of War e lo Studio Ghibli ha deciso di fondere le due visioni artistiche.

Il risultato è un qualcosa di meraviglioso, con Kratos e Atreus che si ripresentano ai nostri occhi con un tratto molto vicino allo stile unico utilizzato nelle produzioni dello studio d’animazione fondato dal quartetto Miyazaki, Takahata, Suzuki e Tokuma.

God of War x Studio Ghibli Artist: @lappuncheung pic.twitter.com/KwQqLXfVR1 — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) October 21, 2021

Oltre a questo fantastico tributo, di recente God of War è tornato prepotentemente sotto i riflettori non solo grazie al nuovo capitolo Ragnarok, ma anche per il suo arrivo su PC il prossimo 14 gennaio.