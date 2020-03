God of War arriva su PC? No, ecco perché

Tra ieri e questa notte ha cominciato a circolare in rete un nuovo rumor: God of War, l’esclusiva PlayStation 4, è in arrivo su PC, dopo Horizon Zero Dawn Complete Edition. La fonte? È stato notato che il sito americano del PlayStation Network di Sony non include più la dicitura “Only on PlayStation” (traduzione: Solo su PlayStation). Questo ha spinto molti a pensare che un annuncio di un porting fosse prossimo: essendo God of War uno dei videogiochi di maggior successo di PS4, non sarebbe poi così strano. In realtà, dopo ulteriori accertamenti, pare proprio che non sia questo il caso.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, di DSOG, God of War non ha mai avuto, sullo Store USA, la dicitura “Only on PlayStation”. Pare infatti che nell’ottobre 2019 Sony abbia aggiunto il testo “PS4 Pro Enhanced” (traduzione: Ottimizzato per PS4 Pro) e che prima di allora non fosse presente nessun altro tag.

Here is some further investigation. The game never had a "Only on Playstation" tag. On October 2019, Sony updated the page with the "PS4 Pro Enhanced". Prior to that, it didn't have any tags. So Sony hasn't removed anything.https://t.co/xaQhbUQ7z3 — DarkSideOfGaming (@D_S_O_Gaming) March 25, 2020

Il lato USA di PlayStation non è inoltre l’unico che ci dà ulteriori indizi a questo riguardo. Sul PSN europeo, infatti, God of War è ancora elencato come un’esclusiva PlayStation 4. Horizon Zero Dawn e Death Stranding, invece, non sono presenti in tale lista (pur essendo “esclusive console”).

Il recente rumor, quindi, è solo un falso allarme, causato da una diversa impostazione del sito USA. Ovviamente non è impossibile che in futuro la cosa cambi ma, per ora, non ci sono informazioni ufficiali (o anche solo ufficiose) a riguardo. Nulla è cambiato rispetto al recente passato sul sito USA di PlayStation. Diteci, voi cosa ne pensate? Apprezzereste God of War in versione PC? Oppure comunque giochereste su console?