Ora che God of War Ragnarok è finalmente giunto sul mercato, i tantissimi fan della serie possono imbarcarsi in una nuova epica avventura con Kratos e compagni. Oltre alla gioia di poter giocare a un nuovo capitolo della saga, in questi primi giorni di vita del titolo stiamo scoprendo anche una serie di questioni legate allo sviluppo del titolo, anche se non tutto quel che sta emergendo risulta essere positivo nei confronti di chi ha lavorato a questo vero e proprio kolossal del videogioco.

God of War Ragnarock

Ad uscire allo scoperto è stata Jessica Mao, una delle compositrici di God of War Ragnarok (lo potete acquistare su Amazon), la quale ha dichiarato su Twitter di esserci rimasta estremamente male per aver scoperto che il suo nome non è stato inserito all’interno dei crediti del gioco. Ma non è tutto, stando a quanto ci viene detto dalla compositrice, alle sue lamentele gli era stato risposto che non si poteva aggiungere il suo nome con una patch post lancio.

Ma la diatriba non termina qui, con Jessica Mao che ha poi proseguito spiegando che le era stato detto che per essere accreditata, il suo contributo al gioco doveva raggiungere un criterio minimo, che purtroppo non era stato soddisfatto. “Tutto ciò è incredibilmente deludente e scoraggiante per me. E non vorrei che qualcun altro ci passasse ni futuro”, questo è quanto ha dichiarato la compositrice in questi giorni.

this was incredibly disappointing and discouraging for me to learn, and i'd hate for anyone else to go through it. game devs, please credit EVERYONE who participates in the development of a game. it only makes sense. have a beautiful day /end — jessica mao ✨ (@jmaomusic) November 18, 2022

Sebbene il suo tempo in Santa Monica non è stato molto, la compositrice ha svolto un lavoro alquanto significativo, dato che è lei che ha composto e riarrangiato le tracce musicali che si possono udire durante la boss fight contro Thor e nel corso dell’inseguimento con Freya. Non una bella situazione in cui trovarsi, soprattutto per un lavoro fatto su un titolo così imponente ed importante. Nel frattempo, però, Santa Monica non ha ancora risposto al post della compositrice.