Manca sempre meno al lancio di God of War Ragnarok, la nuova grande produzione PlayStation. Tra tutti i giochi in arrivo nel corso della stagione autunnale, probabilmente la nuova epopea di Kratos e Atreus è l’opera più attesa dagli appassionati. Ora, mentre ci avviciniamo al fatidico momento dell’uscita, iniziano a emergere in rete alcune prime informazioni riguardo al peso che avrà il titolo su PlayStation 4 e quanto spazio libero è richiesto in memoria per l’installazione.

A darci queste informazioni in anticipo coi tempi è il solito e affidabile account Twitter ‘PlayStation Game Size’, il quale molte volte è riuscito a scovare diverse informazioni sulle dimensioni dei file di giochi in uscita tramite il database del PlayStation Store. Proprio il nuovo God of War Ragnarok è il protagonista del nuovo post di questo utente, il quale riesce a informare i possessori di PS4 che avranno bisogno di ben 90 GB liberi per poter tornare nei nove regni norreni insieme a Kratos e compagnia.

In un secondo post, questo utente ha sottolineato che questi 90 GB non sono da prendere come cosa certa finché non ci avvicineremo al day one, dato che diverse cose possono cambiare da qui al lancio del gioco, anche se mancano sempre meno settimane a quel momento. Nel secondo post su Twitter, infatti, viene sottolineato che queste dimensioni dei file non sono sempre precise e che i 90GB sono esenti dalla patch del day one.

Come ultimo dettaglio, le dimensioni del download possono variare dalla diversa regione del mondo, e l’utente fa l’esempio della più recente esclusiva PlayStation di studi first party Horizon Forbidden West. Il tutto dovrà essere confermato in via ufficiale, ma manca sempre meno al lancio del nuovo attesissimo God of War Ragnarok, il quale, vi ricordiamo, uscirà il prossimo 9 novembre in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4.