Ci siamo quasi, mancano sempre meno giorni al lancio di God of War Ragnarok e tra poco gli appassionati della saga di Sony e Santa Monica Studio potranno imbarcarsi in questa nuova epopea vichinga. In attesa che i fan di tutto il mondo possano mettere le mani su questa nuova attesissima produzione, Sony e PlayStation hanno deciso di rilasciare un ultimo trailer di lancio che ripercorre tutto quel che abbiamo visto in questi anni di attesa.

Il trailer di lancio di God of War Ragnarok ci riporta per qualche minuto nelle terre norrene abitate da Dei e creature mitologiche di ogni tipo. In tutto questo, ovviamente, non possono mancare Kratos e Atreus, i quali ancora una volta saranno i protagonisti indiscussi di quella che è a tutti gli effetti l’esclusiva PlayStation più importante di questa parte finale dell’anno. Il filmato dura meno di un minuto, ma è capace di riassumere perfettamente lo spirito dinamico e la grande varietà di situazioni che il gioco proporrà ai fan della serie.

God of War Ragnarok continuerà la storia del capitolo uscito nel 2018 (lo potete acquistare su Amazon) e ci permetterà di vivere un’altra grossa porzione dell’epopea di Ktaros e compagni all’interno del mondo mitologico norreno. Come da titolo, è abbastanza chiaro che assisteremo anche al Ragnarok, l’evento catastrofico che, stando alla mitologia norrena, è portatore di distruzione e desolazione nei nove regni, senza lasciare scampo a nessuno.

Come potete vedere nel trailer di lancio, che trovate poco sopra questo paragrafo, tutte le scene erano già note per coloro che hanno visto i precedenti trailer del gioco. Il filmato, infine, si conclude confermando la data di lancio del titolo, con God of War Ragnarok che debutterà nei negozi sia fisici che digitali il prossimo 9 novembre, con l’avventura di Kratos e Atreus che sarà disponibile su console PlayStation 5 e PlayStation 5.