God of War Ragnarok: Santa Monica non lo sta sviluppando da sola

In attesa di probabili nuovi annunci riguardo God of War Ragnarok al PlayStation Showcase di stasera, sarebbe stata ufficializzata una nuova software house di fianco agli studi di Santa Monica: Valkyrie Entertainment, una realtà che ha già collaborato con Sony per il gioco precedente.

God of War Ragnarok è sicuramente uno dei videogiochi più attesi sulle console Sony e probabilmente in tutto il panorama Tripla A, dopo l’enorme successo che il gioco precedente del 2018 ha avuto su PS4. Con il minimo sforzo lo sviluppo del nuovo capitolo di God of War potrebbe replicare il successo del suo predecessore. Ma perché adagiarsi sugli allori? Ecco che la possibilità di inserire nello sviluppo un altro studio potrebbe alzare la posta in gioco con nuovi elementi di gameplay e migliorie tecniche.

Da quel che sappiamo, Valkyrie Entertainment starebbe collaborando con la modellazione 3D dell’ambientazione e dei diversi asset, e probabilmente anche con il character design. L’azienda, tra le altre cose, ha anche il nome più appropriato per lavorare a God of War Ragnarok, dato che le Valchirie sono un mob presente in gioco oltre che un elemento cardine della cultura nordica, e dato che l’arco narrativo del gioco e in generale di questa serie si sta sviluppando nella mitologia norrena, dopo che i primi giochi classici della saga hanno ripercorso la mitologia classica greca e latina.

Di recente Valkyrie Entertainment, oltre a dare una mano per God of War Ragnarok, ha lavorato su Aliens: Fireteam Elite, inserendo la sua firma sempre sul versante grafico, forse il comparto più riuscito del gioco che abbiamo recensito qui. Data la comprovata esperienza di questo studio nell’aver reso il primo God of War un capolavoro, speriamo che il contributo a Ragnarok possa essere un indice ulteriore di qualità del titolo in arrivo.