Godfall: in arrivo nuove informazioni sul titolo per PLayStation 5

Nonostante ci manchino ancora diverse informazioni riguardo PlayStation 5, siamo già a conoscenza di una manciata di titoli che usciranno sulla console next gen Sony. Uno di questi è Godfall, la nuova produzione sviluppata da Counterplay Games e che verrà pubblicata da Gearbox. Il titolo è stato mostrato per la prima volta durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019, dove al termine del trailer è stato reso noto che il gioco sarebbe uscito su PC e PS5.

A mesi di distanza dall’annuncio, abbiamo avuto la possibilità di vedere poco altro di Godfall. A parte qualche wallpaper dedicato alle armature dei personaggi, manca ancora un video di gameplay ufficiale e qualche altro dettaglio sul gioco. Queste lacune stanno per essere colmate però, dato che nel prossimo numero della rivista Official PlayStation Magazine UK il nuovo titolo per PlayStation 5 sarà uno dei protagonisti.

Don't miss out on Official PlayStation Magazine and the latest PS5 news, pre-order our next issue and have it delivered: https://t.co/ZBFH5OgcPJ pic.twitter.com/j7AQs1p8Cl — OPM UK (@OPM_UK) March 26, 2020

Al momento attuale non sappiamo che tipo di informazioni riceveremo su Godfall, ma settimana prossima con il rilascio della nuova uscita della rivista ufficiale PlayStation potremo ricevere qualche dettaglio in più su uno dei primi titoli per la next gen. Oltre a ciò, sul nuovo numero della rivista ci sarà spazio per parlare anche dell’imminente Final Fantasy 7 Remake, di Ghost of Tsushima e della next gen Sony.

Vi ricordiamo che Godfall non ha ancora una data di uscita meglio specificata, ma il titolo sviluppato da Counterplay Games è atteso per le piattaforme: PlayStation 5 e PC (via Epic Games Store). Siete pronti a ricevere qualche novità su Godfall? Vi aspettate di vedere al più presto il titolo PS5 in azione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.