Google Stadia: ecco come sapere se la tua connessione è abbastanza veloce

Google Stadia è stato svelato ma ora ci domandiamo: la nostra connessione è in grado di far funzionare il servizio? Ecco uno strumento per scoprirlo.

Questa sera Google ha svelato al mondo nuovi dettagli sul proprio servizio di game streaming, Google Stadia. Il colosso di Mountain View, tramite questo primo “Stadia Connect”, ha parlato della data di uscita, del prezzo, delle piattaforme sulle quali sarà possibile giocare, dei giochi disponibili al D1 e di molto altro. Ovviamente, per accedere a tutto questo sarà necessario avere una connessione sufficientemente veloce.

Come vi abbiamo riportato, per poter eseguire i giochi in 4K 60 FPS HDR con audio surround 5.1, dovrete per forza avere una connessione in download pari o superiore a 35 Mbps. Se vi accontentate dei 720p e 60 FPS, potrete giocare con una connessione che raggiunge i 10 Mbps. Se invece raggiungete almeno i 20 Mbps, potrete puntare ai 1080p 60 FPS HDR con Audio surround 5.1.

Alcuni di voi potrebbero però essere un po’ in dubbio sulla propria connessione e sul rendimento effettivo. Se non sapete se siete in grado di giocare con Google Stadia con la vostra postazione e con la vostra connessione, Google ha la soluzione per voi: a questo indirizzo potete trovare uno strumento dedicato che vi indicherà con un rapido test (meno di trenta secondi) se siete in grado di giocare a Google Stadia e, nello specifico, con quale qualità.

Google ci dà anche qualche suggerimento prima di fare il test. Per iniziare, è importante usare il dispositivo e la rete con cui riprodurre i contenuti. Assicuratevi di chiudere altre schede o servizi di streaming, ad esempio di video e musica, interrompendo qualsiasi condivisione file o download correnti, per evitare di sfalsare i risultati. Ovviamente, indipendentemente dalla vostra velocità massima, l’importante è avere una connessione Wi-Fi o Ethernet stabile.

Diteci, qual è il risultato? Secondo lo strumento sarete in grado di eseguire Google Stadia e i suoi giochi?