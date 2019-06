Google Stadia: Harrison assicura che il consumo dati non sarà massiccio

Google Stadia consumerà grandi quantità di dati? Secondo Phil Harrison no, non sarà affatto così: ecco quanto ha detto il capo di Stadia.

Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View, darà la possibilità agli utenti di giocare ai vari titoli del catalogo con una risoluzione 4K senza dover necessariamente possedere un hardware all’avanguardia. Ovviamente, per poter raggiungere tale soglia, è necessario possedere una connessione a internet di tutto rispetto e, sopratutto, consumare una buona quantità di dati. Non si tratta di un problema per le reti fisse, ma per le reti mobili a consumo questo potrebbe divenire un limite.

I giocatori, tramite alcuni forum, hanno provato a fare qualche calcolo e hanno teorizzato che per giocare con Google Stadia per circa un’ora in 4K sarebbero necessari almeno 16 GB di dati, visto che la velocità di connessione richiesta è di 35 Mbps. Phil Harrison, però, è intervenuto sull’argomento affermano che non sarà così.

“Dovrei inoltre far notare che se usi una connessione da 35 Mbps, non è sempre a 35 Mbps, poiché usiamo un sistema di compressione. C’è sempre qualche momento durante il quale si utilizzano molti meno dati. Non è quindi corretto moltiplicare 35 Megabit per secondo per il numero dei secondi durante i quali giochi.”

Detto ciò, Harrison riconosce che, anche con la compressione, Google Stadia richiede un certo numero di risorse che potrebbe essere limitante per alcuni consumatori. Per questo motivo, Google Stadia fornirà informazioni sulla quantità di dari utilizzati e suggerirà al giocatore metodi per poter ridurre l’utilizzo, ad esempio cambiando la risoluzione.

Infine, Harrison ha voluto rassicurare i giocatori che tendono ad avere problemi con YouTube, che alle volte richiede qualche buffering, pur avendo una buona connessione. Harrison ha spiegato che sono stati fatti vari passi in avanti a livello tecnologico e che YouTube e Google Stadia non sono la stessa piattaforma.

Per avere tutte le informazioni su Stadia condivise fino a questo momento da Google, potete andare a questo indirizzo.