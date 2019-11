Google Stadia: nuovo gioco in esclusiva temporale svelato con un trailer

Google Stadia non ha vissuto una partenza semplice ma il servizio ha ancora molta strada davanti a sé. Uno degli obbiettivi è per certo rimpinguare il catalogo di giochi, attualmente abbastanza scarno. Sarete quindi felici di scoprire che è stato annunciato un nuovo titolo in arrivo sulla piattaforma di streaming: Spitlings.

Si tratta di un nuovo gioco Arcade “hardcore” pensato per la cooperativa. Sarà rilasciato in esclusiva temporale su Google Stadia e solo dopo arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lo sviluppatore è HandyGames e opera sotto THQ Nordic. Attualmente non è dato sapere quando esattamente sarà rilasciato. Vi lasciamo ora al trailer ufficiale.

Come potete vedere, si tratta di un party game all’interno del quale si dovrà darsi battaglia in varie sfide (più di cento livelli), compresi tornei online o in locale e missioni di una modalità Storia, con tanto di scene filmate che ci racconteranno cosa succede nel mondo degli Spitlings. La parte più interessante per molti, probabilmente, è il fatto che è presente anche un editor di livelli. Inoltre, si tratta di un gioco che non fa sconti a nessuno: nelle sfide cooperative se uno dei giocatori muore, tutti devono iniziare da capo.

Probabilmente non è l’esclusiva di alto valore che molti speravano, ma di certo un catalogo si compone anche di opere più semplici come questa. Nel corso di dicembre dovrebbero essere disponibili anche nuovi giochi come Borderlands 3 e Ghost Recon Breakpoint. Il prossimo anno, inoltre, si aggiungeranno nuovi giochi già confermato come Marvel’s Avengers e Cyberpunk 2077. Vi ricordiamo inoltre che ieri sera sono stati svelati i nuovi giochi gratis di Dicembre 2019 per gli abbonati Stadia Pro: li potete trovare nel nostro articolo dedicato a questo indirizzo.

Diteci, voi cosa ne pensate dei giochi di Google Stadia?