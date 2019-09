Google Stadia: il multiplayer sarà superiore a quello console

Google Stadia avrà un multigiocatore di qualità nettamente superiore rispetto alle console e ai PC, secondo Google. Ecco i dettagli.

A meno di due mesi dal debutto di Google Stadia, ancora senza data, il Director of Games Jack Buser ha preso parte a un recente postcast di Kinda Funny, per una lunga discussione sulla nuova piattaforma del colosso di Mountain View. Buser ha svelato che è al lavoro su Google Stadia da quattro anni, ma ha anche colleghi che seguono il progetto da più tempo.

La parte più interessante del suo intervento, però, è legata al fatto che, a suo dire, Google Stadia offrirà un’esperienza multigiocatore nettamente superiore rispetto a quella console. Questo è possibile grazie alla struttura dei data center.

Vediamo le sue parole, in traduzione: “Se prendi un Battle Royale, hai un centinaio di persone che ci giocano. In poche parole, il tuo PC o la tua console sono impegnate a coordinarsi con il mio PC o la mia console. E ci sono altri 98 PC e console che stanno cercando di collegarsi tutti assieme per dare l’impressione che ci siano un centinaio di persone che corrono nello stesso luogo. È un problema ingegneristico difficile, per questo i BR sono un genere relativamente nuovo, ci è voluto un po’ per capire come sincronizzare cento console diverse con vari livelli di connessione in giro per il mondo.”

“Con Stadia, però, si tratta del più grande LAN party del mondo. Banda larga massima e connessione perfettamente stabile per ogni giocatore. ‘Il multiplayer sarà buono su Google Stadia?’ Certo che sì, molto superiore rispetto alle console. Grazie alle istanze cloud che parlano tra di loro con questa struttura molto robusta. Puoi immaginare molti multiplayer con, non centinaia, ma migliaia di giocatori in contemporanea.”

Ovviamente dovremo vedere con i nostri stessi occhi se quanto promesso è fattibile, ma di certo si tratta di premesse notevoli. Cosa ne pensate? Vedete un futuro brillante per Google Stadia?