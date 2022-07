Da diverso tempo, sulla rete emergono rumor incentrati sulla chiusura di Google Stadia. Il servizio di Mountain View, diciamocelo, non è proprio in forma smagliante. Nato per offrire un’alternativa al classico sistema per la distribuzione di videogiochi, a oggi il progetto è stato decisamente ridimensionato, complice anche lo step indietro relativo alla produzione di giochi first party. Nonostante ci siano ottimi motivi per staccare la spina al servizio, Alphabet continua a non volerlo fare e di conseguenza continua a negare tutti i rumor che emergono in merito, come fatto nelle ultime ore.

Come riportato da PC Gamer, infatti, nei primi giorni di questa settimana un rumor voleva la chiusura del servizio. Rilanciato dall’account Killed by Google, che esamina tutti i progetti lanciati da Mountain View e successivamente chiusi dopo pochissimo tempo, secondo la voce di corridodio Google Stadia avrebbe dovuto chiudere i battenti a causa degli elementi che abbiamo anticipato nell’apertura della notizia. Tutto falso però: ci ha pensato direttamente Big G a smentire questa voce di corridoio, bollandola come una vera e propria fake news.

La smentita è arrivata dall’account Twitter ufficiale del servizio, in risposta a un utente che chiedeva un commento in merito a questo rumor.”Stadia è qui per restare. Vi assicuriamo che stiamo lavorando per portare sempre più giochi sulla piattaforma e per tutti gli abbonati a Stadia Pro. Fateci sapere se avete altre domande”, le parole scritte su Twitter. Insomma, una dichiarazione di circostanza, che smentisce (almeno per ora) una eventuale chiusura del servizio.

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions. — Stadia ☁️ (@GoogleStadia) July 29, 2022

Che forma prenderà (e soprattutto quando) il servizio di Google non ci è dato saperlo. Già ridimensionato rispetto al passato, a oggi non possiamo sapere come verrà ulteriormente trasformato nel corso degli anni da parte di Alphabet. Non ci resta che attendere ed essere, come sempre, spettatori passivi dietro le grandi decisioni aziendali. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.