Google Stadia è sold-out in Europa, ma arriva un nuovo bundle “Premier Edition”

Google Stadia, nella versione Founder's Edition, è attualmente sold-out in Europa, ma Google propone un nuovo bundle chiamato "Premier Edition".

Durante il mese di novembre, avremo finalmente accesso al nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View: Google Stadia. Ancora non sappiamo una data precisa, ma questo non ha impedito ai giocatori di preordinare la Founder’s Edition, ovvero l’unico modo per utilizzare il servizio al D1 e nel periodo immediatamente successivo. Google, ora, ha annunciato che tale bundle è sold-out in Europa e quasi anche nel Regno Unito, in USA e in Canada. Come fare se non siamo riusciti a prenotare in tempo il pacchetto?

Non preoccupatevi, Google Stadia è nuovamente prenotabile con un nuovo bundle chiamato “Premier Edition”. Questa versione costa esattamente come la Founder’s Edition, ma ha alcune modifiche e alcuni elementi in meno. Al suo interno troviamo infatti un Chromecast Ultra, un controller Google Stadia (in colorazione Clearly White, invece dell’esclusiva Night Blue della Founder’s) e tre mesi di abbonamento a Google Stadia Pro. Manca però il Buddy Pass che permette a un amico di giocare per tre mesi gratis, inoltre non ci sarà il badge esclusivo dei Fondatori e manca anche la possibilità di scegliere in anteprima il proprio gamertag.

La Premier Edition darà accesso a Google Stadia poco dopo la Founder’s e la sostituirà anche negli altri Paesi, nel momento nel quale sarà esaurita. Non c’è quindi rischio di perdere accesso al servizio, se ancora non si ha preso una decisione, ma purtroppo non c’è più modo di ottenere i contenuti esclusivi della Founder’s.

Un rappresentate di Google ha inoltre affermato che “sarà presto condivisa una data precisa” per il rilascio del servizio. Pare che dovremo “attendere e scoprire perché” ancora non ci è stata data questa informazione: ci aspetta una grande sorpresa?