Ci siamo quasi, ancora pochi giorni e Google Stadia chiuderà i propri servizi. La notizia era già nota da diversi mesi, e prese in contropiede molti di coloro che hanno seguito da vicino il servizio in abbonamento cloud gaming di Google. La spina verrà staccata il 18 gennaio, ma a quanto pare, prima di quel momento c’è ancora spazio per una novità nel catalogo dei videogiochi presenti all’interno di Stadia, e si tratta di un gioco a dir poco inaspettato.

Il gioco in questione si chiama Worm Game, ed è un titolo molto speciale per tutti coloro che hanno lavorato a Google Stadia. Si tratta di un’esperienza molto semplice e super colorata, la quale prende chiaramente ispirazione a Snake: il gioco arcade che trovò un incredibile popolarità sui telefoni cellulari Nokia 3310.

Worm Game è stato aggiunto al catalogo di Stadia solamente lo scorso venerdì, e si tratta di qualcosa di davvero molto speciale, dato che è stato utilizzato per testare le funzionalità cloud di Google Stadia prima del suo lancio ufficiale avvenuto nel 2019. Worm Game è definito come: “il gioco che è arrivato su Stadia prima che Stadia arrivasse al mondo. Non vincerà il premio di gioco dell’anno, ma il team di Stadia ha trascorso MOLTO tempo a giocarci e abbiamo pensato di condividerlo con voi”, e proprio questo lo rende un qualcosa di unico e di molto curioso.

Worm Game è ora disponibile per tutti gli utenti Google Stadia, ma sarà giocabile pubblicamente ancora per pochissimi giorni. Ricordiamo, infatti, che il servizio di cloud gaming di Google si spegnerà questo mercoledì 18 gennaio. Avete ancora tempo per dire addio a questo servizio così tanto chiacchierato ma che, purtroppo, non ha potuto avverare le proprie gigantesche ambizioni.

