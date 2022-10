Nelle intenzioni di Warner Bros., Gotham Knights è un gioco serissimo. Ce ne accorgiamo già grazie alle varie interviste, che dimostrano come il titolo sia stato studiato per essere giocato più e più volte. Nonostante ciò, anche agli sviluppatori di titoli dai toni oscuri e seri come questo piace ogni tanto divagare un po’. E così, la divisione di WB Games che si occupa dello sviluppo di questo nuovo titolo ha deciso di giocare un po’ con noi e con la nostra nostalgia.

Come avere potuto intuire dal titolo di questa notizia, infatti, Gotham Knights include un simpatico easter egg a Shrek 2. O meglio, alla colonna sonora del film della Dreamworks. Durante uno dei recenti test del gioco condotto da content creator e colleghi della stampa specializzata, è emerso che durante le varie sessioni di gameplay sarà possibile ascoltare Livin’ La Vida Loca. Si tratta di una canzone che non ha nessun legame con il gioco, né tantomeno con i toni, ma è sicuramente una sorpresa vederla inserita in questo contesto.

“Devo dirvelo: durante la mia sessione di preview di Gotham Knights è partita Livin’ La Vida Loca ed è stato il momento più confuso di tutta la mia sessione. La mia mascella è caduta a terra e mi sono chiesta cosa cavolo stesse succedendo”, le parole di una content creator dichiarate su Twitter e che raccontano come ha reagito a questa particolare situazione.

I have to tell y'all that during my Gotham Knights preview Living la Vida Loca started playing and it was by far the weakest moment of my session. My jaw dropped when it started playing and I was like wtf is going on rn. pic.twitter.com/b75lvP6VFm — Janet Grrr-cia (@Gameonysus) October 6, 2022

Musica a parte, Gotham Knights sembra un gioco perfetto per tutti gli amanti dei fumetti DC e delle esperienze che prevedono più personaggi. Vi ricordiamo che il titolo debutterà il 21 ottobre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series S|X. Il titolo era inizialmente previsto anche per le piattaforme old gen PS4 e Xbox One, ma quelle versioni sono state definitivamente cancellate. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.