Manca poco meno di un mese all’uscita di Gotham Knights. Il nuovo gioco di casa Warner Bros, il primo orfano di Batman dopo il successo della serie Arkham, debutterà infatti a fine ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Oramai del titolo sappioamo praticamente tutto, complice anche una campagna marketing decisamente incessante, che ha portato footage e materiale in giro per i vari appuntamenti estivi come la Summer Game Fest 2022 e la Gamescom 2022. Nonostante ciò il team di sviluppo ha deciso di svelare un ulteriore aspetto del gioco, che riguarda la storyline.

Come svelato dal game director di Warner Bros. Games Montreal Geoff Ellenor, infatti, per scoprire tutta la storia di Gotham Knights non basterà una singola run. “Abbiamo realizzato quattro campagne single player, non una sola. Non sarà possibile tutto in una singola partita. C’è così tanto da raccontare e ogni eroe ha il suo punto di vista nella storia e in ciò che accade”, le parole di Ellenor, sostenute anche dal cinematic director Wilson Mui. “Strutturalmente abbiamo scene molto simili tra di loro, ma ogni personaggio ha la propria versione. I personaggi si muovono in maniera differente, assumo atteggiamenti diversi e hanno tutti delle storie differenti”.

Mui e Ellenor hanno poi deciso di fare degli esempi. “Se per esempio giocate nei panni di Batgirl, scoprirete la storia secondo la versione di Batgirl. Se giocherete con Robin, avrete la sua storia e il suo punto di vista”. Le differenze saranno ovviamente minime e sottili, ma per godersi appieno ogni sfumatura del gioco sarà meglio completare la storyline con tutti e quattro i personaggi. Non è chiaro però se questa politica si adatterà anche a eventuali DLC del gioco oppure solamente alla versione “base”.

Una strategia del genere potrà risultare forse un po’ troppo noiosa per tanti giocatori, ma non è escluso che possa conquistare una nicchia di fan, amanti dei fumetti e delle opere DC. Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 e potete prenotarlo in versione Special Edition per PS5 su Amazon.