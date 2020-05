GTA 4: ray tracing, 4K e grafica super realistica grazie alle mod, ecco il video

GTA 6 non arriverà mai abbastanza presto, ma i fan della saga per ora hanno ancora modo di divertirsi con quanto già disponibile. No, non stiamo parlando di GTA 5 e della sua modalità online, ma del vecchio GTA 4 che ora torna in splendida forma grazie a delle mod che introducono il 4K, il ray tracing e una grafica super realistica. Pur con 12 anni sulle spalle, l’opera di Rockstar Games si difende molto bene.

Potete vedere il risultato finale nel video qui sotto. Digital Dreams ha sfruttato molteplici mod per ottenere texture in 4K, modelli poligonali più definiti e ombre di qualità superiore. A dare però una svecchiata al tutto è sopratutto il tool ReShade, spesso usato in lavori di questo tipo. Grazie allo strumento è possibile realizzare effetti di simulazione della luce in tempo reale che si avvicinano al ray tracing.

Il PC utilizzato per eseguire questa versione moddata di GTA 4 monta un processore AMD Ryzen 7 1800 a 4.2 GhZ e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080Ti da 11 Gb. Chiaramente un piccolo laptop non dedicato al gaming non potrà raggiungere questa qualità.

Le mod, come ben sappiamo, sanno ricreare un videogame. Un esempio è quanto realizzato dall’italiano MassiHancer, che di recente a mostrato al proprio pubblico una versione incredibile di DOOM Eternal con ray tracing: pronti a rimanere stupiti?