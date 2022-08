Che Grand Theft Auto sia una serie di successo è un dato di fatto oggettivo, non per altro ogni episodio è riuscito a vendere davvero tante copie, ma quello che sta riuscendo a fare il quinto capitolo a distanza di 9 anni è a dir poco incredibile. GTA 5 è arrivato all’incredibile numero di 170 milioni di copie vendute (si, avete capito bene, 170 milioni).

Questo significa che solo nell’ultimo trimestre, Grand Theft Auto 5 ha venduto cinque milioni di copie (anche grazie al lancio next-gen PS5 e Xbox Series X|S avvenuto questa primavera). Sono pochi i titoli ad aver raggiunto un risultato tanto strabiliante e che non può che far aumentare l’attesa per GTA 6 (attualmente in sviluppo), il sesto capitolo che a quanto pare sembra essere piuttosto lontano dall’uscita ufficiale, ma che potrebbe ridefinire l’intera industria dei videogiochi secondo molti esperti del settore dell’intrattenimento videoludico.

GTA V

Con questi dati aggiornati, la saga arriva a quota 380 milioni di copie piazzate, ormai proiettata verso i 400 milioni (un traguardo ormai non troppo lontano). Il merito di questo risultato è comunque tutto di Rockstar che ha saputo supportare con costanza il gioco nel corso degli anni con GTA Online e i numerosi upgrade grafici, un fatto non scontato. Certo, peccato per la mancanza di un’espansione single player (che era chiaramente prevista, ma che poi per motivi legati al successo dell’online è stata completamente cancellata), ma in generale il supporto è stato invidiabile, segno di un team che ha saputo credere fortemente in una modalità inedita per il franchise (escludendo le mod multiplayer dei precedenti).

Per quanto concerne la saga, rimane senz’altro il dispiacere per il brutto lavoro che c’è stato dietro alla Grand Theft Auto Trilogy, nella speranza possa in qualche modo migliorare nel tempo grazie a ulteriori aggiornamenti. Per il resto non ci resta che aspettare nuove informazioni su GTA 6 e sul futuro della serie, magari continuando a giocare a Gran Theft Auto 5.