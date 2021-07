GTA 5 diventa inquietante, scoperto un segreto dagli abissi della mappa

Mentre il mondo si appresta ad accogliere GTA 5 anche in versione next-gen in arrivo tra qualche mese sulle nuove console, è emerso un segreto inquietante dalla mappa, un elemento di gioco nascosto da anni negli abissi e ora giunto alle orecchie dei giocatori.

GTA 5 era stato lanciato nel lontanissimo 2013 da Rockstar Games, quinto capitolo di una saga che ha fatto la storia dei videogiochi. Le dimensioni mastodontiche del titolo e la cura maniacale che gli sviluppatori hanno avuto nella sua creazione e nel suo supporto hanno fatto sì che a distanza di quasi 10 anni i giocatori siano ancora molto attivi tra mod e comparto online.

Non passa settimana senza che venga scoperto un nuovo segreto nella mappa o nel codice di gioco, e stavolta tocca a una sorpresa non proprio gradevole. Si tratta di una musica molto inquietante, un tappeto musicale con suoni disturbanti scoperto per caso da un utente di Reddit mentre sfruttava un bug per allontanarsi il più possibile dalla mappa nuotando sott’acqua. Ascoltate pure dal video presente in basso.

Sembra quasi di trovarsi all’interno di un prodotto horror, ma nella discussione di Reddit c’è chi ha provato a dare un’interpretazione a quanto si sente: si potrebbe trattare di elementi audio del sottomarino Kosatka, un contenuto acquistabile in GTA Online, che vengono riprodotti sovrapposti a causa di qualche glitch. Altri utenti, invece, non sono per nulla d’accordo e stanno ancora cercando di risolvere questo mistero inquietante avanzando sempre più ipotesi.

Mentre cerchiamo di risolvere il mistero degli abissi di GTA 5, vi ricordiamo che la nuova versione next-gen del gioco sarà disponibile l’11 novembre 2021 su PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Al momento le avventure di Mike, Trevor e Franklin gira sulle nuove console con un framerate ancora fisso a 30 FPS, senza alcun miglioramento nelle prestazioni se non per i tempi di caricamento.