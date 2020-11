GTA 5 e RDR 2 inarrestabili, le vendite raggiungono cifre da capogiro

Durante la generazione videoludica che sta per concludersi, Rockstar Games ha saputo dare in pasto ai giocatori due grandi opere quasi definibili infinite. Sia GTA 5 che Red Dead Redemption 2 si sono rivelati due titoli capaci di immergere i giocatori in due mondi tanto vasti quanto complessi. Se da una parte a Los Santos abbiamo un infinità di contenuti proposti tramite GTA Online, nell’epopea western di Arthur Morgan e compagni siamo stati messi in situazioni sempre diverse e mai banali.

Ora, durante l’ultima riunione con i propri azionisti, Take-Two ha pubblicato quelli che sono stati i dati di vendita dei giochi prodotti dalle proprie varie software house e compagnie. Tra i best seller ovviamente troviamo i due giochi di punta targati Rockstar Games. Sia GTA 5 che Red Dead Redemption 2 continuano una marcia che sembra praticamente inarrestabile, raggiungendo cifre da capogiro.

Take Two Interactive sales update: Grand Theft Auto V: 135 million

Red Dead Redemption 2: 35 million

NBA 2K21: 5 million

The Outer Worlds: 3 million

Mafia Trilogy / Definitive: 2 million

PGA Tour 2K21: 1 million Source: Take Two IR pic.twitter.com/w3Z0Jvf9O0 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 5, 2020

Come si può vedere anche dal recente tweet di Daniel Ahmad, GTA 5 ha raggiunto la bellezza di 135 milioni di copie vendute, mentre Red Dead Redemption 2 è ormai a quota 35 milioni. Non va dimenticato che nel caso del quinto capitolo di GTA, parliamo di un gioco uscito a fine settima generazione e che ha tenuto botta anche per tutta la generazione PS4 e Xbox One grazie a tantissimi e corposi aggiornamenti proposti da Rockstar Games.

Nella lista trovano spazio anche NBA 2K21 che ha già raggiunto i 5 milioni di unità vendute, The Outer Worlds di Obsidian Entertainment che è a quita 3 milioni, la Mafia Trilogy insieme alla Definitive Edition del primo capitolo a 2 milioni e infine c’è PGA Tour 2K21 a 1 milione di copie vendute. Cosa ne pensate delle sempre più inarrestabili vendite che stanno facendo le ultime opere targate Rockstar Games?