GTA 5: su Xbox Series X ha tempi di caricamento quasi inesistenti

Uno dei principali mantra della sempre più vicina next gen è stato quello relativo ai tempi di caricamento. Se ne è parlato fin dai primi istanti in cui abbiamo visto PS5 e Xbox Series X|S, e nel momento in cui ci troviamo stiamo per toccare con mano le vere potenzialità di entrambe le console di prossima generazione. Mentre potete già trovare la nostra recensione di Xbox Series X, molti utenti stanno cominciando a parlare in modo più concreto dei tempi di caricamento di alcuni grandi giochi delle ultime generazioni come per esempio GTA 5.

Sappiamo che nell’arco del 2021 GTA 5 riceverà un nuovo lancio dedicato a una versione next gen su PlayStation 5, ma nel frattempo i possessori di Xbox Series X|S potranno tornare nelle strade di Los Santos grazie alla retrocompatibilità delle due macchine Microsoft. Di recente lo youtuber GameRiot ha caricato sul proprio canale un video in cui mostra i fulminei tempi di caricamento che ha l’open world sulla nuova console di Microsoft.

I giochi Rockstar sono comunemente noti per avere dei caricamenti decisamente lunghi, ed è per questo che il video confronto pubblicato da GameRiot ci lascia stupiti. La versione Xbox Series X di GTA 5 ha dei tempi di caricamento che sembrano quasi impercettibili, portando il giocatore nella campagna del gioco nell’arco di pochissimi secondi. Prendendo in esame anche l’avvio del gioco passano solo 37 dalla dashboard della console fino al prendere possesso del personaggio nelle strade di Los Santos.

Sfortunatamente non si può dire lo stesso per la modalità online di GTA 5, la quale presenta ancora dei tempi di caricamento non esattamente ottimizzati per una prestazione definibile next gen. Cosa ne pensate dei caricamenti dell’open world di Rockstar su Xbox Series X?