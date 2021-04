GTA 5: finisce la storia da “pacifista”, ma con quante uccisioni?

GTA 5, il capolavoro di Rockstar Games rilasciato ormai quasi 8 anni fa, risulta essere tutt’ora giocato da una quantità enorme di appassionati che deliziano la propria community con serie di gameplay sempre differenti. La caratteristica più amata dal pubblico infatti è l’approccio di questa serie, già nei capitoli passati chiunque si è divertito ad andare contro le regole di base proposte dall’azienda americana comportandosi da “bravo cittadino” evitando di fare carneficine, rispettando il prossimo in ogni situazione.

La saga è infatti sempre stata al centro di polemiche di ogni tipo per la sua violenza sfrenata, nonostante sia chiaro a quale tipo di utenza sia rivolto. GTA 5 ha dovuto combattere nel corso della sua longeva vita contro accuse e scandali, l’ultima di queste proveniente dal parlamento australiano per “violenza sessuale”. Nonostante tutto questo polverone mediatico, il titolo risulta essere ancora oggi l’opera più seguita su Twitch anche grazie alla gigantesca componente online aggiornata costantemente da Rockstar Games.

La domanda che un po’ tutti si saranno fatti almeno una volta è se sia possibile finire la storia senza eliminare alcun nemico. Un ragazzo ha voluto provare ed ha scoperto che non è assolutamente possibile, anzi il gioco ci porta ad uccidere obbligatoriamente ben 726 nemici. Per arrivare a questo risultato il fan ha cercato di finire nel minor tempo possibile GTA 5 evitando di fare stragi tra le strade o altro. Il numero deriva dal totale dei tre personaggi utilizzabili: Michael (172), Franklin (295) e Trevor (258) più una finale compresa tra tutti e tre. Salta subito all’occhio che il buon Trevor non sia il “miglior” Killer, il quale si è “accontentato” di un secondo posto.

Insomma, mistero risolto: GTA 5 non è possibile completarlo da pacifisti, ma non disperate, se volete comportarvi da bravi cittadini modello c’è la mod che trasforma il titolo in un Role Play, dove dovremo seguire regole rigide imposte dal server. Eventualmente, se siete giocatori PC, potete buttarvi in questa fantastica avventura. Per ogni curiosità riguardante il capolavoro Rockstar Games, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.