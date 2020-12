GTA 5 Online: il trailer della nuova grande espansione gratis

GTA 5 Online è tutt’oggi giocato da migliaia di giocatori in tutto il mondo. La modalità rilasciata poco dopo l’uscita nel lontano 2013 è ancora ricca di contenuti, oltre ad essere aggiornata in modo costante. Diverse settimane fa Rockstar Games ha presentato il più “grande update di sempre” mostrando un breve teaser di The Cayo Perico Heist. Sebbene gli appassionati del brand stiano aspettando con impazienza un annuncio su un possibile sesto capitolo, gli sviluppatori si stanno ancora divertendo proponendo a tutti gli appassionati contenuti sempre più corposi per la modalità online del quinto capitolo.

Proprio in queste ore l’azienda americana ha pubblicato il primo vero trailer di The Cayo Perico Heist, la più grossa espansione di GTA 5 Online in arrivo il prossimo 15 dicembre. L’aggiornamento sarà completamente gratuito e, lo stesso giorno, aprirà anche The Music Locker, un nuovo Night Club situato sotto al Casino & Resort Diamond. Qui di seguito potete gustarvi il filmato citato poco fa.

Sbarcati sull’isola, i giocatori dovranno impossessarsi di tesori, dovranno appropriarsi con ogni mezzo delle ricchezze ottenute illecitamente dai boss della malavita che si sono rifugiati in questa isola, ovviamente oltre a questo l’isola è fatta anche per divertirsi godendosi il sole magari con i propri amici. Dovremo quindi scoprire tutta un’isola totalmente inedita affrontando missioni da soli o in compagnia. Sembra quindi che Rockstar Games non abbia intenzione di lasciare il suo GTA 5 Online, ma al contrario, di sfruttarlo proponendo attività sempre più diversificate.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a GTA 5 Online? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la modalità multiplayer di uno dei videogiochi che hanno impressionato la scorsa e l’attuale generazione.