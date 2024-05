GTA 5, vendite stellari per il capolavoro Rockstar

Il celebre Grand Theft Auto V ha raggiunto un altro straordinario traguardo nel mercato dei videogiochi, superando le 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Dall'originale debutto nel 2013, GTA 5 ha continuato a intrattenere i giocatori attraverso tre generazioni di console, comprese le versioni aggiornate per PS5 e Xbox Series X|S lanciate nel 2022. Il gioco è stato inizialmente rilasciato su PS3 e Xbox 360, seguito da una versione migliorata per la PS4 e l'Xbox One, e infine per PC nell'aprile del 2015.

Il successo di GTA 5 ha contribuito in modo significativo alle vendite complessive della serie, che ora ammontano a oltre 425 milioni di unità. Nel solo ultimo anno, sono state vendute circa 20 milioni di copie di GTA 5, un incremento impressionante, specialmente considerando la longevità del titolo sul mercato.

Altri titoli sotto l'ombrello di Take-Two hanno mostrato risultati impressionanti. Red Dead Redemption 2, per esempio, ha raggiunto le 64 milioni di unità vendute. NBA 2K continua a dominare nel suo genere con 149 milioni di copie vendute, mentre le serie Borderlands, BioShock e Sid Meier's Civilization continuano a godere di grande popolarità.

Take-Two vanta ora complessivamente quindici franchise con vendite superiori ai 5 milioni di copie, tra cui titoli famosi come L.A. Noire, Mafia, e The Outer Worlds. Questo portfolio diversificato dimostra l'impatto e l'influenza di Take-Two nel settore del gaming.

Intanto ora sappiamo quando uscirà GTA 6 (più o meno).