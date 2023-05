Proprio ieri abbiamo parlato di GTA 6, che sembra essere sempre più vicino alla realtà. Ebbene, oggi è emersa un’altra notizia interessante, la quale non riguarda la fantomatica data di uscita del titolo Rockstar Games, bensì il suo budget, che potrebbe superare non solo qualsiasi previsione, ma ogni videogioco uscito fino a oggi.

Un rumor abbastanza affidabile sul portale Dexerto afferma, infatti, che il budget di GTA 6 potrebbe essere compreso tra 1 e 2 miliardi di dollari; se così fosse, si tratterebbe del videogioco più costoso di sempre, superando a grandi spanne titoli enormi come Cyberpunk 2077 (330 milioni di dollari), Destiny 2 (500 milioni di dollari) e Star Citizen (550 milioni di dollari).

GTA 6 is set to be the most expensive game of all time, costing between $1-2 billion pic.twitter.com/wv8cxWiyt5

— Dexerto Gaming (@DexertoGaming) May 9, 2023