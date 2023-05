Ormai sono svariati anni che parliamo di Grand Theft Auto 6 e del possibile annuncio, noi stessi abbiamo deciso di evitare di riportare ogni notizia per evitare di creare troppa confusione. Tuttavia, a questo giro sembra che ci siamo davvero: l’annuncio potrebbe avvenire questa estate, magari durante la Summer Game Fest o lo Showcase PlayStation (quest’ultimo molto probabile).

Dopotutto che il gioco esiste non è un mistero, nel corso dei precedenti mesi erano stati leakati addirittura dei video reali dello sviluppo, video che non solo hanno rassicurato sulla presenza del gioco, ma messo anche in mostra delle meccaniche che sembrano davvero notevoli.

Secondo le ultime informazioni i due protagonisti dovrebbero chiamarsi Lucia e Jason, pronti a vivere un’avventura alla “Bonnie e Clyde” a Vice City. Inizialmente il progetto era di ambientare il tutto tra gli anni ’80 e ’90, ma visto il successo di GTA V, Rockstar Games si sarebbe ritrovata in difficoltà nella scelta, riportando tutto ai giorni nostri. Scopriremo la decisione finale del team di sviluppo solo durante l’annuncio, ma sarebbe davvero bello rivedere un gioco di GTA a cavallo tra quei due decenni, magari con la possibilità di incontrare vecchi personaggi come Tommy Vercetti o CJ. Qualcuno ha anche ipotizzato un salto temporale e la cosa non sembrerebbe neanche così strana visto che Rockstar ci ha abituato già con Red Dead Redemption.

L’informazione più interessante riguarda però l’intelligenza artificiale dei poliziotti all’interno del gioco. Sembrerebbe che gli agenti di polizia si posizionino in base alla distanza del bersaglio; si nascondono, si coprono. Insomma, si punta a una rivoluzione dell’IA in un videogioco open world e a essere sinceri non sarebbe nemmeno così male.

A dare ancora più credibilità all’annuncio del gioco tra maggio e giugno è certamente un documento “trafugato” che segnalerebbe l’inizio di una imponente campagna marketing a Miami (città che ha ispirato Vice City) da parte di Take Two. Non ci resta che aspettare.