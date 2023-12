GTA 6, il post di Rockstar Games è il più copiato, e il più celebre, di sempre!

Rockstar Games ha, recentemente, "rotto l'internet" (come direbbero i più giovani) annunciando l'annuncio (si, in questa news ci prendiamo ogni libertà grammaticale) del primo trailer di GTA 6, in programma per il prossimo 5 dicembre alle 15:00 italiane.

Il clamore ottenuto dal post su X, ha scatenato un'ondata di celebrazioni da parte di numerose software house che, in un clima tanto goliardico quanto adorabile, hanno cominciato a diffondere, sempre su X, gli annunci inerenti ai loro prossimi annunci, replicando lo stile del post originale di Rockstar.

343 con Halo Infinite sono stati i primi, ma rapidamente sono stati affiancati da Activision, con Call of Duty Warzone e Overwatch, dal team di Fall Guys, da quello di Brawl Star, da Atari e, persino, da uno show tedesco.

Per evitarvi la fatica di cercarli, e considerando quanto sia delirante tutto questo, abbiamo deciso di raggrupparli in questa comoda galleria (che proveremo ad aggiornare in caso ne comparissero degli altri).















Tutti i messaggi, ovviamente, replicano lo stile di quello di GTA 6: un fondale dai toni arancio e viola, con una scritta semplice al centro che comunica la data e l'ora dell'annuncio. Anche se i contenuti sono diversi, mantengono lo stesso schema grafico, sfruttando l'effetto virale della strategia di marketing di Rockstar.

Se tutto questo non bastasse, vi segnaliamo inoltre che il post su X di Rockstar Games, ha stabilito un nuovo record in ambito gaming, diventando il tweet più popolare di sempre con 127 milioni di visualizzazioni e 1,7 milioni di like in meno di ventiquattro ore.

Questi numeri evidenziano l'enorme attesa, e il frenetico entusiasmo, intorno al prossimo capitolo di Grand Theft Auto. Rockstar, inoltre, ha cancellato tutti i post su Instagram tranne l'ultimo, alimentando ulteriormente le aspettative su questo nuovo episodio di una delle serie più giocate, e più amate, di tutto il Mondo.